Mon Garza presenta Recora, alternativa con impacto responsable en el medio ambiente

Platicamos con Mon Garza, creadora de Recora, sobre esta plataforma y los beneficios para el medio ambiente.

La idea de crear este proyecto nace “porque estaba ayudando a un exnovio a amueblar su departamento, y en un grupo de Facebook pregunté si alguien vendía sus muebles usados, y había una gran cantidad de gente vendiendo, pero nos dimos cuenta de que la logística de recoger todos estos muebles salía mucho más caro que comprarlos nuevos. Así nace la idea, no había una plataforma dedicada solamente a la compra y venta de muebles usados en México”, comentó. Recora tiene casi dos años operando, “ofrecemos muebles modernos y actuales, hay de todo en rangos de precio, obviamente siempre más baratos que en tienda. Pedimos fotos de los detalles y si al final vemos que el mueble no está como lo reportó el vendedor no nos lo llevamos”, añadió.

El fast fashion y el impacto que tiene en el planeta cada vez es más conocido, pero, ¿qué hay del fast furniture?: “Creo no estamos muy conscientes del término, son muebles de baja calidad, con materiales muy baratos, por eso el precio, pero son muebles que te van a durar poco tiempo, en tres años vas a tener que cambiarlo, no son como los muebles de antes que eran maderas sólidas y por eso todavía el mueble de la abuela sigue 70 años después. Sí el punto también es hacer conciencia y ser ese granito de arena, darles una vida más larga”, finalizó Mon.

Mitos a romper

1. Comprar de segunda mano no significa que sea algo de mala calidad o menos valor.

2. No recuperarás la inversión total del objeto, el precio de venta debe ser menor.

3. El pensar que te ves mal comprando de segunda mano, al contrario.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia y Cortesía

MAAZ