Horóscopos para HOY 1 de diciembre: Nana Calistar te dice que le espera a tu signo este jueves

Un nuevo mes llega y con ello, las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 1 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos el zodiaco; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, fortuna, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje el universo que esperabas ¡llega hoy! Foto: Especial

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, debes tener cuidado con andar metiéndote en relaciones de tres, no estás para andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal y no el postre. Un proyecto está por concretarse en próximas fechas, pon todo de tu parte para que sea un éxito, una vieja amistad se acercará a ti, quiere volver a entrar a tu círculo de amigos.

Gente tonta sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te daña y busca sacar algo de provecho de ti, no estás para estar siempre para esas personas, recuerda que son muy de buscarte solo cuando tienen una necesidad. Una amistad te confesará un secreto que te va a dejar bien sacado o saca de onda.

2. Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado, ya que estás en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado.

Estás pensando mucho en tus planes a futuro y haces bien, pero recuerda que para lograrlos necesitas echarle muchas ganas en el presente. Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca. No sigas jugando con tus sentimientos y pon en claro que es lo que sientes, podrías enamorarte de una amistad bien cañón y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial.

3. Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Un amor a distancia se está enamorando cañón de ti. Cuida mucho con quien te relacionas, ya que podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo.

Hay posibilidades de que te bajen los calzones este fin de semana, ten cuidado a quien le aflojas la torta, ya que eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual. Ten cuidado con las intenciones de una persona que acabas de conocer no es de fiar y solo se está aprovechando de ti.

4. Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si una vez prometiste que nunca volverías amar, y que el amor no se había hecho para ti te darás cuenta de lo equivocado o equivocada que estabas, ya que en estos días llegará una persona con gustos muy parecidos a los tuyos, te hará sentir muy especial y querido o querida, no temas a volver a enamorarte y dale hacia adelante. Ten cuidado con lo que te llevas a la boca; esas infecciones estomacales y kilos de más se visualizan en estos días.

Un familiar te necesitará más que nunca. Es momento de prepararte para el fin de semana con todas las ganas para lograr todo lo que te propongas. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien tristes, porque te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas.

5. Leo

Para los consentidos LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, debes bajarle al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones. En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho.

Hay gente que te quiere ver en el suelo, no permitas que esas personas que no creen en ti logren su objetivo, ponte las pilas y échale ganas a esas metas y sueños que tienes, no lo hagas para demostrarle a nadie lo que eres, hazlo para demostrarte a ti hasta donde puedes llegar cuando tienes ganas.

6. Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, debes tener mucho cuidado con expresar y contar tus sueños y metas porque estás rodeado de personas envidiosas que buscarán la manera de molestingarte de mil maneras para que no logres avanzar en nada en tu vida. Amor del pasado entra a tu casilla para volver a dañar tu existencia, si lo permites te verás envuelto en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y te costó un friego salir, si das una oportunidad más, no te quejes de que te vuelvan a jugar el dedo en la boca.

Tu buena voluntad siempre te trae problemas, a veces haces algo bueno por ayudar y las personas lo toman como agresión o te desconocen, que te valga lo que esas personas digan o piensen.

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, No temas a cambios, ya que actuar de manera distinta es la única manera de que obtengas resultados distintos. Expareja seguirá fregando y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren.

Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios. Un evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día. Ten cuidado con amores baratos, ya que hay probabilidades de que caigas en sus redes.

8. Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que otras personas te arruinen tus días, aprende a que se te resbale comentarios tontos de gente sin qué hacer que solo busquen dañarte. Ten cuidado con pérdida de objetos materiales y documentos.

Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. Conocerás quienes realmente una amistad y te decepcionarás demasiado, ya que te darás cuenta de las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. No debes esperar nada de nadie porque al final terminarás decepcionándote de dichas personas. Cuídate de una amistad del pasado, porque está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia.

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán gran parte de diciembre nacieron entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no debes permitir que nada sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado; traes la lengua muy suelta y eso te puede ocasionar problemas.

Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con una compra, ya que te podrían estafar y al final salir perdiendo buena cantidad de tus ahorros. No te limites en ir por eso que mueve tu vida o mundo y no permitas que nadie te quite esas ganas de ser tú mismo y luchar por eso que quieres para tu vida. Vienen días buenos en los cuales aprenderás a soltar todo eso que te ha hecho daño y no te ha dejado avanzar.

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tus relaciones familiares van a mejorar. Si tienes un peros es nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento. No temas a nuevas oportunidades de trabajo, ya que podría venir una propuesta muy buena y tentadora, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro.

Atiende más a tu familia y no permitas que por tus ocupaciones la relación con tu familia se vea desmejorada. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida.

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes una relación se visualiza un escenario muy tranquilo, sin embargo, eres bien celoso o celosa y con toda la razón, a tu pareja le encanta que le echen los perros. Si han existido celos y desconfianza en estos días, desaparecerán a medida que dejen de decir mentiras piadosas entre ustedes. Tiendes a subir de peso, pero también a bajar los kilos muy rápido, no descuides tu alimentación y ejercicios, ya que te ayudan mucho a controlar tu estrés y mantenerte en forma.

Un viaje o salida cerca de la ciudad se visualiza en las próximas fechas. A la fregada si no te busca, empieza a ver más por ti y en tus sueños y deseos y deja de esperar de los demás lo mismo que tú ofreces. Etapa de sueños premonitorios, pon mucha a tención a lo que sueñas, porque dicho sueño te va a revelar cosas que están por suceder

12. Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, se vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú. No juzgues a las personas y aprende a comprender el por qué han llevado esa vida. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar.

Si tienes una relación ten cuidado con celos y desconfianza, ya que por querer llamar la atención de tu pareja podría sentirse ofendido u ofendida. Entrarás en un ciclo en el cual andarás de lengua suelta porque no te dará miedo decir lo que sientes y piensas al punto que te va a valer lo que los demás y las demás piensen. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre.

