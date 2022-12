Chantal Chalita predica el cuidado del planeta con su podcast Ambientalista Imperfecto

El pasado 26 de octubre, la influencer y activista ambiental Chantal Chalita presentó su podcast Ambientalista Imperfecto:

“Se materializó como esta necesidad de… uno, agarrar este trending de podcast de que todo mundo ya se está yendo a lo auditivo, y dos, esta plataforma quise que no se tratara de mí, quería evidenciar, exponer, presentar o darle voz a todos esos ambientalistas que no son catalogados como tal, que siento que no somos de ese molde, que no son del estereotipo o esa idea que tenemos”, explicó Chantal en entrevista.

Hasta el momento, el podcast cuenta con seis episodios en donde se pueden escuchar las historias de diversas personas comprometidas con el medio ambiente, ya que se tocarán temas de viajes, cosmética, huertos urbanos, reciclaje, y más. Respecto a la finalidad de Ambientalista Imperfecto, Chantal aseguró que es “que cada vez más personas se identifiquen, porque al final del día todos somos ambientalistas”, explicó la activista.

Todos los miércoles, durante cuatro meses, Ambientalista Imperfecto tendrá un nuevo capítulo: “…es una invitación, como dice la introducción, a romper tabúes, estereotipos y mitos, porque ambientalista ya eres, nada más estás dormido”, finalizó Chalita.

Cada miércoles sale un capítulo nuevo.

La primera temporada durará cuatro meses, aproximadamente.

