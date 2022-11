Una joven enloquece Tiktok al afirmar que es muy bonita para trabajar y divide a sus seguidores

Una joven tiktoker se volvió tendencia a nivel internacional luego de que subiera un video en que afirmó que está pensando en dejar su trabajo porque es “demasiado bonita” para laborar. Se trata de Lucy Welcher, una influencer que tiene más de 10 millones de "me gusta" en sus videos de TikTok; muchos de sus seguidores la apoyaron, pero otros más la criticaron duramente.

"No quiero trabajar el resto de mi vida… ¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los putos días durante los próximos 60 años? ¡No! ¡Soy muy bonita para eso!", dijo Welch, antes de tomar un sorbo de su café helado.

Dividió rápidamente a sus seguidores

Luego de su declaración le llovió mucho odio, por lo que la chica borró el video original. En la caja de comentarios hubo gente que aseguró que ella era una holgazana y que no sabía lo que decía, "espero que te humillen, chica, lo necesitas. La apariencia no tiene nada que ver con el trabajo y es triste que tengas esa mentalidad", dijo alguien, según documentó The New York Post.

Suele subir videos de cómo se arregla y maquilla para ir a trabajar. Foto: Especial.

Otros más la defendieron y hubo quien se ofreció a ser su pareja y mantenerla. La joven no ha revelado dónde trabaja actualmente, pero más tarde acudió a la sección de comentarios del vídeo para insistir en que todo fue una “broma”.

Hace contenido de belleza

Welcher comparte con frecuencia vídeos de ella misma preparándose para su trabajo, y recientemente reveló que incluso recibió un ascenso. "Hoy empiezo un nuevo puesto en mi trabajo, así que en lugar de doblar toallas, voy a estar en el escritorio", declaró.

"Estoy muy nerviosa por empezar en el escritorio porque aunque parezca muy guapa, inteligente y con talento, en realidad no soy nada inteligente", bromeó además la influencer.

