Horóscopos de Nana Calistar para HOY 6 de noviembre: esto te espera este domingo

Este domingo 6 de noviembre, Nana Calistar tras sus mejores predicciones a todos sus seguidores quienes desean saber qué les depara el destino y llenarse de energía para empezar el día.

Te preguntas cómo te irá en el amor y en otros aspectos de tu vida este domingo, aquí Nana Calistar te despeja tus dudas con sus visiones.

1. Aries

Salte de la monotonía de una vez por todas que está afectando tu relación en caso de tener una, tienes que hacer más cosas nuevas con tu pareja para que la relación no caiga en lo mismo de siempre y terminen ambos tirando la toalla. Te vienen muchos cambios en varias áreas de tu vida, el cierre de ciclos se muestra muy bueno para iniciar de cero enfocándote en varias áreas que habías descuidado de tu vida. Días de mucha reflexión en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes acerca de qué camino seguirás. Si te descuidas podrías perder a quien de verdad amas o quieres en tu vida, tus inseguridades y falta de interés deja mucho que desear, no pierdas el tiempo en relaciones de una noche pudiendo tener a esa persona de tiempo completo y cada que quieras o deseas.

2. Tauro

Es importante que aprendas la lección de los errores que cometes, no busques escusas para justificar tus caídas, enfréntalas que no tiene nada de malo ser débil, lo malo sería que no busques mejorar o te quedes estancado. Te viene un viaje muy bueno muy pronto, necesitas enfocar tus energías en tu cuerpazo criminal, tienes todo para verte bien pero no has sabido aprovecharlo o te has descuidado. Muchas oportunidades en lo laboral, pero debes de exigir lo que por derecho te corresponde. Si sientes deseos de vengarte o desquitarte con quien en el pasado te hizo daño, cuenta hasta diez y pregúntate si de verdad vale la pena hacerlo, vienen reuniones familiares y posibilidades de comprar algo que has tenido en mente desde hace algunas semanas

3. Géminis

No busques escusas ni culpables en los problemas en que te metes enfréntalos y resuélvelos tú. Cambios en tu forma de ver la vida, sé más positivo. Se aproxima la llegada de una persona de piel blanca y ojo claro muy perra que te va a enseñar grandes lecciones se ve encamamiento. Recuerda que no tiene por qué hacer caso a crítica y comentarios negativos en tu contra, la gente cuando no logra superarte suele criticarte. Ármate ya de valor y ya confiésale a esa persona que te gusta lo que sientes, total si es para ti ni quien te lo quite. Te llegarán chismes de amistad. Si no tienes una relación es porque no quieres porque oportunidades has tenido de sobra, pero has preferido ir tras la put...

4. Cáncer

Verás el verdadero rostro de una amistad y no te gustará nada lo que ves pues te darás cuanta cuanto te ha fallado. Cuídate de enfermedades respiratorias y de lo que comes porque hay posibilidades de dolores estomacales. Si estas de solterón o solterona es porque quieres porque pretendientes tienes todo para tener a quien deseas, pero pones ojos en quien no debes, aguas con las relaciones prohibidas solo te van a lastimar y terminarás dañando a quien no lo merece. Aprende a cuidar más lo que comes pues estarás subiendo de peso muy rápido en estos días. Suelta eso que te afecta, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en hacerte daño y flagelarte. Hay posibilidades de un viaje y de hacer nuevos amigos, así como una boda o evento social en puerta, en el amor muchas mejoras, conocerás persona especial mediante una amistad

5. Leo

Es momento de visualizar lo que quieres y deseas para tu vida porque en cualquier momento podría comenzar a concretarse y salir como deseas. Arregla problemas que quedaron pendientes en el pasado para que no te hagan daño en tu presente, posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, te vas a enterar de un evento social en el cual no fuiste requerido o requerida pero ya no te va a afectar esa situación. Se te va a cumplir algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo, pero eso va a depender de la manera en que cierres ciclos y actúes de hoy en adelante, es posible que recibas una llamada o mensaje que te va a dejar muy pensativo, no hagas tormentas en vaso de agua ni veas cosas que no hay ni son

6. Virgo

Cambios en pagos u horarios laborales. Ten cuidado con dolores de estómago. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, y eso se hace costumbre, defiende tus opiniones y puntos de vista, no dejes que te mangoneen, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como cul3ro a que te vean como tonto o tonta que siempre cambia de opinión y no respeta sus ideales. Cuidado con golpes o caídas que van a estar a la orden del día. No dejes de exigir lo que por derecho te corresponde en el área de lo laboral. Recuerda que los celos son buenos, pero en bajos niveles ya que hacen sentir que le importas a tu pareja, si aumentan corres el riesgo de que te manden a la chi...

7. Libra

Si tienes una relación necesitas no agobiar a tu pareja con celos absurdos o situaciones tontas que solo existen en tu cabeza o en la de quienes los envidian. No confíes en todos en las redes sociales, hay personas que no tienen intenciones buenas sobre ti. Te viene una mejora económica de un pago que te debían, te ayudará a resolver cierta deuda. Posibilidad de un viaje o de emprender un negocio con una amistad el cual se visualizará con mucho éxito. Ten cuidado donde pisas porque hay posibilidades de caídas o accidentes, siempre que requieras un consejo u opinión acércate en primero lugar a tu familia pues son quienes te pueden apoyar de la mejor manera. En caso de estar soltero o soltera busca la manera de verte bien, no te preocupes por situaciones del pasado, suéltalo y abre los brazos a las nuevas oportunidades, posibilidades de conocer a una persona de tierras lejanas con la que va a haber mucha compatibilidad

8. Escorpio

Muchas posibilidades de un viaje el cual te va a ayudar mucho a pensar bien hacia donde te diriges. Debes aprender a cuidarte las espaldas de la gente de tu trabajo, hay movimientos laborales muy fuertes en los cuales podrías salir beneficiado y acarrear con eso mucha envidia de varios de tus compañeros. Cuida mucho tu entorno, hay personas que no te ven con buenos ojos y buscarán la manera de afectarte mediante críticas. Traes un mal de ojo bien cabrón que deberás de atender a la brevedad. Podrías ser víctima de un sinfín de mentiras en próximas fechas, hay personas que no te ven con buenos ojos y con tal de hacerte daño inventar cosas sobre tu persona e inclusive sobre tu familia

9. Sagitario

Es momento de mandar a la chi... todo eso que te causa dolor de cabeza, no es momento de lamentarte por el pasado sino dale vuelta a la página para comenzar a vivir nuevas cosas y experiencias. Cuidado con cambios de última hora en cuestiones de tu salud, es momento de que comiences a cuidarte mucho más que antes para evitar problemas y complicaciones que te puedan afectar en un futuro. Una oportunidad de viaje en la cual te la pasarás de lo mejor, disfrútalo mucho y date la oportunidad de reencontrarte con quien llevas a dentro, es momento de disfrutar y apapacharte más antes de querer consentir a alguien más. Amores de una noche siempre han existido en tu vida, pero debes aprender a ser mucho más selectivo para evitar que te dañen o lastimen o solo se quieran aprovechar de ti. Muchos planes y proyectos en mente que comenzarán poco a poco a tomar forma solo debes ser muy inteligente para evitar caer en errores

10. Capricornio

Por más que quieras expresarte y decir todo lo que sientes dentro de ti sobre esas cuestiones que te sacan de tus casillas o te pasan a quitar el sueño y te ponen muy de malas, no podrás hacerlo así que te vas a pasar amolar y te tocará tragarte tu propio veneno de víbora que tienes, ni te sientas mal, recuerda que a veces es mejor quedarse con el hocico bien cerrado antes de cometer errores y regarla afectando a personas que son importantes para nosotros. No aparentes lo que no eres para lograr agradar a otras personas, recuerda que quien te busque y quiera será por tu esencia y tu forma de ser y no por lo que tienes o aparentas ser, obstáculos en tu vida siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás llegarás a tus metas

11. Acuario

No confíes en quien solo te busca cuando te necesita, debes aprender de los errores que cometes, recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan por triplicado, así que cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti como un búmeran, viene días buenos con pareja o amistad, se contarán grandes secretos y se reforzará la amistad y el noviazgo. Eventos sociales o party en puerta, posibilidades de reencuentros amorosos. Trata de hacer todas esas cosas que te gustaban y que has dejado de hacer, sal de lo común y trata de innovar y hacer nuevas cosas. Ten cuidado con tu alimentación que vienen problemas gástricos o reflujo, si tienes una relación cuídala y empéñate en que todo mejore, no busques maneras de pelear con tu pareja

12. Piscis

Los problemas económicos en tu vida comenzarán a desaparecer en una semana solo debes llevar un registro de tus deudas y pagos. Ya es momento de que te dejes de cosas y trabajes de una buena vez para tu felicidad, necesitas darles más tiempo a las cosas que de verdad lo requieren, no mal gastes tu valioso tiempo en gente p3ndeja que no sabe valorarte, aprende a no confiar tanto en tus amigos o amigas, recuerda que tu peor enemigo está a la vuelta de la esquina y quizás hasta duermes con él o ella. Déjate de p..., mira que ya es momento de que madures y dejes las tonterías y errores cometidos en el pasado, ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está afectando tu felicidad, tu entorno y tu manera de ver la vida

