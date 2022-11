Horóscopos de Nana Calistar para HOY 5 de noviembre: esto te espera este sábado

Este sábado 5 de noviembre, Nana Calistar tras sus mejores predicciones a todos sus seguidores quienes desean saber qué les depara el destino y llenarse de energía para empezar el día.

La astróloga revela a los 12 signos del zodiaco, cómo les irá con la familia, su suerte, el amor y la fortuna, donde la muchos de ellos tendrán que reflexionar profundamente sobre las cosas que están haciendo su vida y lo que están dejando de hacer, sobre todo espiritual y sentimentalmente.

Esto les espera a los signos del zodiaco hoy Foto: Especial

¡Presta mucha atención!, no te me distraigas que a continuación te presentamos lo que trae una de las mejores astrólogas para cada uno de sus consentidos.

1. Aries

Para los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril bajo el signo de ARIES, Nana Calistar les dice que hay un viaje en puerta y cambios que te llevarán a cometer varias tonterías de las cuales podrías arrepentirte el resto de tus días. También te recuerda poner atención a tu salud, ya que las has descuidado bastante por lo que necesitas ejercitarte más y poner más atención a lo que comes, puesto que de seguir comiendo esos taquitos de carnitas que tanto adoras, podrías sufrir las consecuencias de tu descuido.

Además, señala que los celos se harán presentes si tienes una relación y con ello, ten cuidado porque una persona de piel blanca podría poner en duda lo que has construido. Finalmente, te llegarán chismes de lavadero, no hagas caso a nada de eso y solo cree en lo que tus ojos ven y no en lo que imaginas. Si tienes pareja, prepárate porque se avecina un viaje lo que ayudará mucho a reforzar la relación. "Es momento de confiar en tus sueños y metas y no perderte en tu andar"

2. Tauro

Nana Calistar asegura a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril bajo el signo de TAURO, que los problemas familiares se solucionarán pronto y te darás cuenta de que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e incluso, llegarás a decepcionarte de una de las personas que te rodean, ya que descubrirás que es una doble cara a tus espaldas.

Deberás cuidar mucho a tu familia, puesto que si lo haces por tu trabajo o familia, podrías arrepentirte en un futuro por no aprovechar el tiempo con tu familia. Posiblemente, regresará una amistad del pasado para pedirte una disculpas, si no confías en esta persona, dale un segundo chance, valdrá la pena. Cuida lo que comes, podrías subir de peso muy rápido en estas fechas.

3. Géminis

Aquellos que nacieron bajo el signo de GÉMINIS entre el 22 de mayo y 21 de junio, Nana revela que podrás conocer la felicidad plena el día que aprendas a vivir de manera simple y sin problemas, no te desesperes, aprende de ello. también deberás aprender a cuidarte ya no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te hace dudar y además te engaña; "Si sigues pensando en que no lo lograrás así será, debes confiar más en ti y tu felicidad, puesto que ahí estará la clave de tu éxito y de lo que necesitas".

Resalta la astróloga que la llegada de nuevas amistades a tu vida te llenarán de alegría y de harán sentir seguro de lo que necesitas en tu vida. Por el amor de Dios, no temas a las nuevas oportunidades que se te presentan, y los cambios en el amor y en el trabajo; tienes todo el puesto y el sueldo que querías, pero no lo pides y como sabes, las cosas no caen del cielo, aprende a pedir las cosas y se te darán siempre y cuando muestres que lo mereces; "Hay días en que te sientes sin fuerzas o te deprimes mucho, cambia tu perspectiva y sé más positivo".

4. Cáncer

Para los nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio bajo el signo de CÁNCER, hay cambio de último momento y cancelaciones a citas o reuniones con familia o amistades. ¡Cuidado!, podrías cometer un grave error si continúas pensando en que el mundo gira a tu alrededor, no es así y no eres el centro de la Tierra. Tu carácter destaca de los demás; "no eres tonto ni tonta y sabes bien hacia dónde te diriges", señala.

Te has quejado tanto de que te fallaron y al final eres igual o peor con quien tanto amas, cambia por tu bien. Elimina ese orgullo y esa inseguridad que llevas contigo o de lo contrario tendrás muchos problemas en caso de tener una relación. "Es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va a llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud"

5. Leo

A esas personas nacidas entre el 24 de julio y el 23 de agosto, bajo el signo de LEO sin miedo al éxito, se vienen para ti momento de intimidad con una amistad. Es el momento de darle la vuelta a la página con eso que te hizo daño, basta de flagelarte y lamentarte por esa decisión, es momento de dejar ir; "No finjas sentimientos que no sientes por nadie, aprende a ser más directo con las personas que amas y demostrarles lo que sientes, pero ten cuidado con tus palabras, puesto que podrías lastimarlos sin ser esa tu intención".

Mucha atención porque ese carácter que te cargas y la falta de tacto lastimará a esa persona de tu familia. No cabe duda que extrañarás en estos días a esa persona que ya no está a tu lado, pero en un futuro la vida los volverá a juntar. "En la familia hay un ambiente complicado y duro".

6. Virgo

Los nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre bajo el signo de VIRGO, vendrán tristezas durante la noche y muchas dudas, recuerda que si vives en el pasado no irás hacia adelante. Deberás cerrar esos ciclos y empezar de nuevo. Además, mejorarás en tu relación y eso te hará sentir mucho mejor y tu esa persona te lo agradecerá. Por desgracia, se cancela de último momento esa excursión que ya habías planeado y será por una cuestión económica.

Vienen a ti proyectos de venta o negocio los cuales serán la clave para mejorar tu bolsillo, ponte trucha y aplícate. Recuerda que hay momentos en la vida que sientes que las cosas no fluyen como a ti te gustaría, pero no te compliques la vida, sé paciente, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas llegarán en su mejor momento; "Empezarás a sentir mucha atracción por una persona que llegará a tu vida, podría haber intimidad y a lo largo de los días siguientes te moverá mucho".

7. Libra

Para aquello que nacieron entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre bajo el signo de LIBRA, deberás confiar más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y metas, solo debes perder el miedo a lo nuevo, no lo sufras y disfrútalo pues estás en los tiempos perfectos; "No trates de gastar más de la cuenta y ten presente que quien te busca es quien de verdad te merece estar en tu vida".

Buenas noticias porque se vienen oportunidades y cambios importantes de los cuales vas a salir beneficiado, no confundas tus sentimientos en el amor, ya que tendrás dudas sobre quienes es la persona correcta en tu vida. Ahora, es momento de comenzar a cumplir los sueños de las demás personas y por supuesto los tuyos; "Muchas veces te olvidas de ti y de lo que quieres por hacer lo que las demás personas quieren, dedícate más a tu vida antes de querer resolverle la vida a los demás".

8 Escorpio

Los nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre y que este mes dominan, ESCORPIO, debes tener presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, esto debido a que estás en una etapa muy difícil y te enfrentas a problemas de la vida sumado a cuestiones del pasado que, lejos de beneficiarte te están perjudicando. "No te dejes menospreciar por nadie y recupera la confianza en ti, si te lo propones podrás tener lo que quieras y deseas en tu vida, has perdido tu valor y con él muchos sueños se han quedado en el camino"

Habrá para ti muchas oportunidades en el mundo de los negocios, especialmente en las inversiones que te dejarán jugosas ganancias, ¡no te duermas en tus laureles! Sigue creyendo en tus sueños y metas, ya que ahí está la clave para que todo se materialice, quizá en muchas ocasiones sientes miedo de hacer las cosas, pues crees que no van a resultar, arriesga y verás los resultados.

9. Sagitario

Los nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre bajo SAGITARIO, deben saber que es momento de creer y confiar en su capacidad porque solo así lograrán sus sueños, además, es momento de poner los pies sobre la tierra si quieres crecer y progresar en lo que deseas. Habrá amores pasajeros que llegarán y varios cambios en cuestión de negocios. También tendrás momentos de incertidumbre que te harán madurar;

No te dejes llevar por chismes de personas que solo van a buscar molestarte de mil maneras; "Ten cuidado con chismes en casa o con familia, podrías meterte en graves problemas por ciertas cosas que saldrán de tu boca, avienta todo y no te callas nada, te vale quien sale herido, aunque en cierta medida eso es bueno te hace ser una persona de fiar y sin pelos en la lengua, pero hay personas muy tontas que se sienten ofendidas por la manera en que te expresas".

10. Capricornio

Para los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero bajo el signo de CAPRICORNIO, ten cuidado porque se avecinan infecciones en el estómago por andar comiendo cosas en mal estado. Tendrás éxito en el evento al que asistirás. En tu camino hay dos amores que aparecerán y te darán mejor trato que la persona que tienes a tu lado; "Es probable que en próximas fechas recuerdes mucho a una persona de tu pasado que fue muy importante para ti; no vale la pena seguir viviendo de lamentaciones o de cosas que ya fueron, date la oportunidad de soltar y empezar de cero"

Nana Calistar señala que el pasado y tu presente estarán este fin de semana en tu vida. Advierte que un familiar enfemará pero saldrá paso a paso adelante. Además, deberás cuidarte de chismes que vendrán de amistades y que podrían dañar tu reputación; "Una bendición ha de caer en ti en próximas fechas, además, un viaje se aproxima o salida con amistades".

11. Acuario

Los signos nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero con ACUARIO se ve un panorama en el amor muy dificil y nececitastomar desisicones y no esperar tanto para ir sobre lo que quieres. "Si esa persona te mueve el tapete, da tú el primer paso si hay interés , pero si no a lo que sigue, no te claves, así no seguirás perdiendo el tiempo con alguien que al final no tiene ninguna intención sentimental contigo".

Para ti vienen momentos buenos en tu vida de los cuales, deberás prestar mucha atención a tu alrededor, pyes recibiras alguas señals sobre desisicones que debes tomar, se te pasa una y y valiste. "Si tienes una relación te esperan días muy buenos pues mejorará mucho la relación en estos días".

12. Piscis

No caigas en situaciones por las que ya caíste y ya te dañaste, aprende más de tus errores, sueles tropezar mucho con la piedra y encariñarte con ella. Cuídate de caídas pues estarás muy expuesto a sufrir un percance. Cambios importantes en muchos aspectos de tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta quien de verdad importa y quien no te sirve ni para una noche. Trata de cuidar más lo que sale de tu boca. Podrías sufrir de nuevo por amor si sigues dando entrada a quien no lo merece, ten cuidado con lo que está llegando a tu vida muchas cosas no son sanas y podrían afectar tu futuro. Es probable que en tú sueños se revelen grandes verdades y respuestas que no tenías. Te enteras de problemas de relación de una amistad e incluso de una separación.

SIGUE LEYENDO

¿Por qué Escorpio es tan infiel?: 5 razones para entender al amo del arte del engaño

Signos zodiacales: ¿Por qué el 14 de noviembre será el mejor día para todos?

Caen gordos: 3 signos zodiacales que son los más irritantes, odiosos e insoportables