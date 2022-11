Marion Reimers vs Adrián Marcelo: ¿cómo surgió la controversia contra la periodista?

El influencer Adrián Marcelo y la periodista Marion Reimers entablaron una "discusión" en redes sociales luego de que la también narradora tuvo una discusión con su compañero Omar Zerón durante un segmento de opinión. Este hecho fue retomado por Marcelo para volver a dejar claro que no le gusta el estilo de Marion con su estilo que a muchos internautas les puede parecer excesivo.

Y es que previamente se viralizó en redes sociales como Zerón y Reimers comenzaron una discusión luego de que él asegurara que “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea” a lo que ella respondió: "No me faltes al respeto" y "si no te gusta, vete".

Los fans de Marcelo aseguran que todo es "humor negro". Foto: Especial.

Adrian arremete contra Reimers

El influencer hizo un comentario en Twitter que comenzó otra discusión”: "Que Marion Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo". Esto no quedó ahí, ya que al poco tiempo volvió a escribir: “Reimers despierta mis instintos más misóginos”.

Ambos mensajes llegaron a Marion, quien decidió responder: “Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que NO PASA NASA. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos”.

La periodista decidió contestar. Foto: Especial.

Esto desató una acalorada discusión entre los seguidores de ambos, pues unos estuvieron de acuerdo con la periodista y otros con el también comediante, pues sostenían que todo se trataba de “humor negro”, sin que pudieran llegar a un punto de acuerdo.

¿Quién es Marion Reimers?

Es una periodista deportiva, narradora, conductora y profesora mexicana. Saltó a la fama por su trabajo en Fox Sports Latinoamérica y Fox Deportes, donde presentó el programa nocturno de noticias deportivas Central Fox desde 2008 hasta 2021.

