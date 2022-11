Horóscopos de Nana Calistar para HOY 4 de noviembre: esto te espera este viernes

¡Ya llegó, ya esá aquí!, Nana Calistar trae las mejores predicciones para todos sus seguidore quienes esperan sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 4 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La astróloga reveló para los siguientes horóscopos, cómo les irá en al amor, en la fortuna y la suerte, donde la mayoria tendrá que hacer uso de la reflexión sobre lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ambito sentimental y espiritual.

Esto les espera a los signos del zodiaco hoy Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES, Nana Calistar recuerda a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril, que son seres nobles y de mucha luz, también aconseja que se cuiden mucho de las relaciones personales, ya que "se estarán envolviendo con gente hija de la tiznada que nomás se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma", quienes, lejos de poder ayudar, podrían afectarte y hacerte caer en depresión.

Revela que estarás estresado por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Además, te recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás; no bajes la guardia que cada vez estás más cerca de tu meta. Asimismo te pide que no estés de buzcón en otra relación y te pide concentrar tu energía en preparar un detalle a esa persona especial; eso fortalecerá la relación.

2. Tauro

Los nacidos el entre el 21 de abril y 21 de mayo bajo el signo de TAURO, deberán tener cuidado en la manera en que se desenvuelven en público, ya que podrian dejar mucho qué desear, es decir, que no estés haciendo desfiguros. Además, deberás poner más empeño en las cosas que quieres, y poner las cartas sobre la mesa sobre lo que buscas y esperas de una relación; "el amor llega cuando tiene que llegar, pero si te atontas y te quedas a esperar que llegue, ahí se te va a ir la vida", dice la astróloga.

Calistar pide tener cuidado con los vecinos a quien no le caes bien del todo. De tienes dudas sobre ser amado, aléjate, esta persona te buscará y luchará por ti si te valora y no te dejará ir tan facilmente, pero si lo hace y te deja, habrás tomado la mejor desisión de tu vida; "Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado"

3. Géminis

Para los nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo el signo de GÉMINIS, deben por el amor de Dios, dejar de buscar a quien no las busca, a quien no los quiere pide olvidar a quien ya te olvidó. También sobre tu estado de salud, deberás cuidarte de fracturas y torceduras, puesto que podrías tener un accidente; "Déjate de fregaderas y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece".

Pon en la mesa esos proyectos que tienes y ve la forma en que podrás conseguir lo que buscas, no seas decidioso y deja de hacer los mil planes para concretarlo, ¡Actúa!. Finalmente, una amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas ya que podría morder tu mano.

4. Cáncer

A esas personas nacidas entre el 22 de junio y 23 de julio bajo el signo de CÁNCER, mucho cuidado, pues deberán cuidarse e esas traiciones por parte de amistades que están... a la orden del día, ese amigo o amiga se la ha pasado hablando de ti a tus espaldas. Buenas noticias, vienen proyectos que tienes en mente y que empezarán a emerger en estos días. Deberás a aprender a decir NO y quitarte esas responsabilidades que no son tuyas ni te corresponden.

Durante este mes, enfócate en cuidar tu físico, tu salud. Para este mes tus números de la suerte son 11 y 18, no los dejes pasar, vienen grandes cambios en tu vida, ya que descubrirás que una persona muy querida a ti te ha estado engañando en varias ocaciones. Esa noticia que no esperabas traerá consigo cierto conlflicto; "Vienen días en los cuales debes enfrentar ciertos problemas que has venido cargando desde hace tiempo, pero al paso de los días comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones y situaciones".

5. Leo

A los signos nacidos entre el 24 de julio – 23 de agosto bajo el signo de LEO, debe saber que un buen negocio tocará su puerta y tendrá éxito, no lo desperdicien. En los próximos días te volverás un poco depresivo al recordar que no pudiste concretar ese amor con la persona que soñabas, pero "ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito".

Nana Calistar que se viene un viaje padrísimo, donde te la pasarás de la mejor. Enfócate en tu enrgía positiva, tener tranquilidad y paz interior. Debes tener cuidado sobre a quién le cuentas tus planes, no olvides que la gente es muy envidiosa. Atención porque "se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando".

6. Virgo

Los signos del zodiaco nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre en VIRGO, aguas con sus celos, pues esta es un arma de doble filo que podría traerte muchos problemas, dale espacio a tu pareja y no seas tan encimoso sospechando cosas que no y mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Deberás buscar a quien te busca y te ayude a ser una mejor persona y no a uien solo te busca con reproches y te hace sentir mal.

Ponte guapo o guapa porque se aproxima un evento social o reunión y te la pasarás increible. Sabrás del rompimiento de una relación cercana a ti, quédatelo y no andes de chismoso. Si tienes galan o novia, se visualiza un hecho que la hará más intensa; "cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta". Que este mes de noviembre te sirva para enfocarte en sueños que dejaste pendientes y manda muy lejos a las personas que solo te causan estrés y mal humor; cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías

7. Libra

Para los nacidos entre el 23 de septiembre – 22 de octubre bajo el signo de LIBRA, cuida tu dinero, no gastes en cosas que no necesitas, ya que ere de gastar en cosas absurdas en Amazon o Mercado Libre y se te queman las manos cuando llega dinero a tus mnos. Sal con tus amigos si te invitan, ya que hay muchas posibilidades de conocer a una persona que te va a robar los suspiros.

Calistar recuerda a los elementos de aire que el tiempo es corto para desperdiciarlo con gente que no los valora. Además, revela que te sentirás triste al finalizar tu día lo que es completamente normal, ya que estás poco a poco madurantdo y te está cayendo el 20, verás el verdadero rostro de quien querías y admirabas mucho. "Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto".

8 Escorpio

Para el signo que domina este mes, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ESCORPIO,

Debes de cuidar mucho tu autoestima y cuestiones que tengas que ver con ansiedad e insomnio pues podrías estar padeciéndolo en gran escala en estos días al punto de alterar mucho tus nervios y necesitar medicamento para dormir. Cuidado con traiciones de amores del pasado, no vuelvas a darles segundas oportunidades o de lo contrario lo lamentaras. Traes pedos y problemas de tu pasado que no ha logrado solucionar, debes de ponerte más perra que bonita o de lo contrario jamás lograrás ver la luz. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de negocios que podrían afectarte demasiado al punto de perder grandes cantidades de dinero. Si tienes una relación trata de confiar más en tu pareja, no te queda de otra porque si no lo haces poco a poco comenzarás a perder el inter por el o por ella al vivir con dudas durante toda su relación..

9. Sagitario

Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Cuídate mucho de lo que le platicas a tus amistades pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en camisa de once varas. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la ñonga, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Llegó la hora de mandar a la ñonga a esa gente que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte cuando apenas y te dicen hola, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya escupiste hace tiempo y tanto te tardaste en curar.

10. Capricornio

Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta tienes tu también que dar el siguiente paso. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga mauser lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. No confundas tus sentimientos y si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. Cambios de última hora en tu economía, muchos de ellos te van a beneficiar solo piensa bien en qué estas invirtiendo tu dinero para que no cometas errores. Cuídate de accidentes automovilísticos. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de todo ese miércoles que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden más en tristezas y depresiones

11. Acuario

A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Despréndete de esa situación que ya te dolieron demasiado y no te han llevado a ningún sitio, quita de tu camino todo eso que te afecta o daña o no te permite seguir tus sueños y. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad que deberás de aprovechar al máximo. Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las fregaderas y malas vibras de otras personas no te dejen avanzar.

12. Piscis

Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente, pero ya no sentirás nada pues empezarás a sanar dichas heridas. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Sino tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones. Tu buen sentido de humor y manera de ver la vida son pieza clave para atraer al ser amado, pero tampoco abuses y confíes tanto en esas virtudes, ponte las pilas para recuperar tu cuerpo criminal, hazlo por ti y no para a gradar a otras personas. Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas..

