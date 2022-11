Horóscopo de Virgo en diciembre: Venus estará de tu lado en el amor, según el tarot

El mes de diciembre llega con todo para ti Virgo, pues la suerte estará de tu lado este último mes del año ya que Venus, el signo del amor estará de tu lado y la felicidad romántica llegará en el momento que menos te esperas. La tarotista Meraki nos revela cuál es el destino para Virgo y su persona especial en el último mes del año y nos da a conocer cuál es el mensaje

Horóscopo de diciembre para Virgo

Ayúdame a despertar de este mal sueño, no soporte la vida sin ti

Este mensaje nos dice que hay una persona que siente que ha perdido la posibilidad de rencontrarse contigo, pues esta persona te siente muy clara en torno a saber quién eres y lo que vales, por lo que siente que estás cerrando ciclos con esa persona por lo que siente que has superado todo con esa persona, pues siente que ya no hay expectativas de tu vida en torno a esta persona.

Por tu parte sientes que esta persona quiere volver, pero te preguntas, ¿a qué?, ya que sientes que esta persona tiene una actitud infantil y no sabía canalizar sus propias emociones, por lo que sentías que no te entendía. Hoy esa persona paga las consecuencias por las acciones que tomó, pues inició una relación con otra persona y ahora se encuentra viviendo frío emocional.

Esa persona que no soporta la vida sin ti, está pendiente de lo que haces y está convenciendo de que lo que te hizo no es tan grave, pues en su mente busca minimizar el daño que te hizo así como el distanciamiento. Actualmente piensa día y noche en ti, pues no ha superado la conexión contigo. Se siente entre la espada y la pared porque sabe que te puedes enterar de una verdad reveladora ante ti, que de inmediato haga que lo descartes para siempre de tu vida.

Vienen circunstancias inmediatas para ti

De acuerdo con las cartas echadas por Meraki te enfrentarás a una noticia reveladora de la persona que fue especial para ti, sin embargo desde que te desconectaste has tenido muchos cambios en positivo. En próximos días te enterarás de una verdad que te hará seguir adelante tu camino mientras que él o ella vive en frío emocional, pues ahora que no están cerca, ve en ti a la emperatriz, no obstante una fuerte revelación sobre su vida actual hará que tú sigas tu camino por aparte.

Así es la personalidad de Virgo

Carácter: Firme, prudente y perseverante

Planeta regente: Mercurio

Elemento: Tierra

Piedras: Cuarzo rosa y Jaspe

Flores: Lila

Rasgos positivos: Inteligente, exigente, sagaz, emprendedor, tenaz

Rasgos negativos: Celoso, posesivo, controlador

Colores: Ocre y naranja

Compatibilidades: Escorpio y Piscis

