Los más odiados: una pareja de excarceleros abre su OnlyFans y causa envidia

Un par de antiguos carceleros en Reino Unido recurrieron a OnlyFans para obtener dinero aseguraron que reciben malos comentarios en la calle por sus ingresos que por sus contenidos. Se trata de Ben y Kristy Stroud, quienes comenzaron a crear contenido luego de que el gimnasio que tenían tuvo que cerrar por la pandemia y buscaron otra forma de tener ingresos para ganarse la vida.

Comenzaron a vender fotos y vídeos de su intimidad en Internet, principalmente a través de su página de OnlyFans. Ambos descubrieron rápidamente que podían ganar el doble de lo que ganaba Kirsty como repartidora. A medida que crecía su audiencia de suscriptores, la cantidad de dinero que entraba se disparaba aún más.

Son una pareja feliz. Foto: Especial.

No todo puede ser miel sobre hojuelas

Ben, de 44 años, dijo: "Al principio, la gente se mostraba un poco divertida y ahora tenemos más odio por ganar más dinero que por lo que hacemos; absolutamente garantizado, más odio por eso”.

Hacen toda clase de contenido. Foto: Especial.

"Hemos tenido bastantes ‘haters’, por ejemplo cuando ella se compró un Range Rover nuevo y yo un coche nuevo y cosas así… Les digo que nosotros pagamos más impuestos de los que tú ganas, así que ¿quién contribuye más a la sociedad? Pero nuestros verdaderos amigos decían: ‘Bien por ti’”, comentó.

Kirsty, de 33 años, añadió: "Mi familia siempre me decía 'cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad', porque dejé el servicio de prisiones y luego me dediqué a entrenar… Me encanta mi trabajo, pero no lo ven como tal. Ahora que gano mucho, me dicen: 'ganas demasiado, no trabajas nunca'”'.

También hacen fisicoculturismo. Foto: Especial.

Pero se tienen a ambos y es lo que importa

Aunque la mayoría de sus familiares y amigos lo han aceptado, parece que siguen sin tener todo el apoyo, sin embargo, ellos se ayudan mutuamente desde hace mucho. La pareja se conoció hace 13 años mientras ambos trabajaban en una cárcel de la isla de Sheppey. Más tarde montaron un gimnasio en Cheriton, Folkestone, y trabajaron como entrenadores personales.

La pareja está agradecida con la forma en que pueden generar ingresos, pero se ha recordado que el 20% de sus ingresos sigue siendo de OnlyFans, pero no se quejan demasiado, aunque tienen miedo de que pronto se acabe o cierre la plataforma.

