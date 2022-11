VIDEO: Mujer sorprende a su esposo una cobija de Karely Ruiz y este es el resultado

No cabe duda que Karely Ruiz es el gran fenómeno del Internet y que además de conquistar plataformas como OnlyFans e Instagram, también se ha ganado el corazón de millones de personas quienes no sólo celebran sus más arriesgadas fotos en lencería o bikini, sino también aplauden cada noble acción que tiene con la gente como la vez que regaló útiles y por su humildad al demostrar que a pesar de su fortuna está dispuesta a salir a vender ropa.

Por estas y otra larga lista de razones la modelo de contenido para adultos es la sensación de la red y de ahí que no sorprenda ver que incluso haya mercancía de ella como las diversas cobijas con su rostro y figura que no han tardado en hacerse virales en redes sociales. Claro que en algunos casos es la prenda en sí la que se roba todas las miradas, pero en un nuevo video viral es la reacción de una familia entera la que acaparó miles de opiniones luego que una mujer le regaló a su esposo una cobija con Karely Ruiz impresa.

Este fue el regalo del hombre. (Foto: TikTok @luzyernaga21)

"Las tóxicas", así fue la reacción de las hijas ante el regalo

Si algo ha quedado claro con los videos que se han hecho virales es que todo el mundo quiere una cobija de Karely Ruiz, pero pocos son los afortunados que la reciben como regalo y aún con menor probabilidad, ¡de manos de su propia esposa!, tal y como le ocurrió a este hombre. En un video publicado en TikTok, la usuaria @luzyernaaga21 explicó que uno de los mayores deseos de su esposo era tener la prenda y no dudó en cumplirle el sueño.

"Cómo hacer feliz a tu esposo. Sábana de Karely Ruiz en la feria de Xmatkuil, Yucatán", escribió en el video que ya acumula más de dos millones de reproducciones.

En la grabación se observa un puesto de cobijas impresas con diversos personajes, incluyendo aquellos infantiles, aunque la que salta a la vista es la de la estrella de OnlyFans con un fondo negro y su nombre resaltando a lo grande. Asimismo, el diseño llama la atención por la pose de frente en la que se observa una minifalda y un top tipo bikini en color rojo. "Vamos a comprársela", dice la mujer aún enfocando la famosa cobija.

Así fue la reacción del esposo y de la hija. (Foto: TikTok @luzyernaga21)

Luego de comprarla, la mujer presumió la reacción de su esposo al recibir el inesperado regalo; sin embargo, el hombre no fue el único sorprendido, pues sus hijas también notaron el presente y su reacción de enfado y desagrado no se hizo esperar. Mientras él la recibió con alegría y de paso la olfateó, las dos adolescentes reprocharon con un alargado "papá" y cara de molestia luego que la cobija era muy bien abrazada.

"Para qué ser tóxica si mis hijas lo son por mí", agregó la mujer en su video.

Claro que los internautas no dudaron en hacer de las suyas y dejar los comentarios más creativos y divertidos, además que otros más recordaron su amor por la regiomontana. "Todos hablando de la de Karely Ruiz y yo quiero la del billete de 50 ajolopesos", "el mío (esposo) que se confirme con la del tigre", "estaba más enojada la hija", "Dios tiene a sus preferidos", "¿es neta? No diré nada mejor", "es la indicada, no la dejes ir compa" y "qué hermosa esposa tiene ese man" se lee en la publicación.

