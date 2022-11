FOTOS: Ella es la croata Ivana Knoll, la fan "más guapa" que desafía las restricciones del mundial

La croata Ivana Knoll, que se convirtió en una sensación de internet durante el Mundial de 2018, arremetió contra los organizadores de Qatar 2022 y aunque ha asistido ha calificado al mundial de ser un "desastre". La modelo ha tenido que adaptar sus atuendos para poder asistir al juego de su selección y aún así ha acaparado las miradas de todos, incuso ya la llaman “la fan más guapa del mundial”.

En los últimos días ha subido foto desde Qatar y cómo ha sido su experiencia. "Esto es un desastre… Lo siento por toda la gente que no puede ir al Mundial por culpa de la peor organización de la historia", aseguró también en una entrevista para el diario inglés The Sun, pero no abundó en más detalles.

Es un mundial diferente

Ha habido una letanía de controversias en torno al torneo de este año, incluyendo el trato de la nación anfitriona a los trabajadores y su historial de derechos humanos. Knoll añadió que, dado el problemático calvario, "está claro por qué tanta gente ni siquiera quería participar en este circo". En este país, las mujeres cubren su cabello con un velo negro y usan un vestido llamado "abayha" para cubrir su cuerpo. Sin embargo, esto no tiene que ser así con las turistas, a quienes sólo se les ha recomendado evitar la ropa ajustada o con escotes, además de cubrir hombros y rodillas.

Antes del partido del miércoles en el Grupo F entre Croacia y Marruecos, Knoll publicó fotos suyas dentro y fuera del estadio Al Bayt, en la cidra de Jor. "¡Croacia vamos!" compartió Knoll en Instagram.

En cuanto a Knoll, es probable que siga informando sobre el Mundial en las redes sociales, donde cuenta con casi 600 mil seguidores en Instagram. Nacida en Alemania, Knoll se trasladó posteriormente a Zagreb, la capital de Croacia y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos. Más allá del fútbol, Knoll también tiene su línea de trajes de baño: "Knoll Doll".

Su equipo necesita mejorar

El talento y la influencia de Luka Modric no bastó para doblegar a Marruecos (0-0), el primer adversario en Qatar 2022 del subcampeón del mundo, que mantuvo el tipo con solvencia y que mostró más ambición que Croacia en el tramo final para lograr el triunfo.

Los vatreni tuvieron una puesta en escena discreta pero con los cálculos intactos en un grupo abierto que completan Bélgica y Canadá. De hecho, minimizó riesgos en el último tramo, cuando el equipo africano creyó más en la victoria.

Le fue bien así a Croacia en Moscú. Los cálculos le salieron. Nadie empató más partidos que el cuadro balcánico que resolvió sus eliminatorias en la prórroga o en los penaltis. Aunque en Qatar es distinto. Carece de alguno de aquellos integrantes de ese excelente grupo y los que quedan tienen cuatro años más.

