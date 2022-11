Queso Oaxaca chafa: 3 marcas con mucha grasa y que dañan tu salud, según Profeco

La popularidad del queso Oaxaca en los mexicanos se la ha ganado a pulso. Gracias a su facilidad para derretirse, podemos encontrarlo en los más elaborados platillos, tanto de la vieja como de la novísima cocina mexicana, o en los antojitos más pedestres, aunque no por ello menos queridos. ¿Quién puede pensar en unas quesadillas que, abriéndose como boca de cocodrilo humeante, echen de menos este tipo de queso? ¿O en unos tacos, gorditas, tlayudas y tlacoyos que sin él estarían incompletos?. Aquí algunos piratas o chafas que registró la Profeco.

Definitivamente, el queso Oaxaca es uno de los consentidos y, por ende, más comercializados, tanto en su producción artesanal como a gran escala. Pero no debemos dejar que el antojo nos ciegue. No todos los quesos ofertados en el mercado realmente pueden ostentar este nombre. Al ser un producto derivado de la leche, la norma aplicable a ellos es muy clara en los niveles mínimos de proteína y grasa que debe de contener un queso para ostentarse como tal.

¿Con queso o sin queso tu quesadilla? Foto: Pixabay

3 marcas de queso oaxaca que te hacen daño

Varias marcas de quesos reemplazan la grasa butírica con grasa vegetal; de hecho, algunas ni siquiera lo declaran. En el estudio presentan grasa vegetal o mezclada con butírica las siguientes marcas:

Paz.

La Estancia.

Verdes Pastizales.

Estos marcas de queso Oaxaca mienten. Foto: Profeco

Encontramos productos que se desvían de los valores especificados por la norma que establece los contenidos de grasa, proteína y humedad para este tipo de quesos. Como hemos visto, el queso proviene de la separación del suero después de la coagulación de la leche (conseguida por medio de cultivos lácteos, cuajo o ácido). Por lo tanto, es un producto concentrado de los componentes más importantes de la leche. A saber, calcio, proteínas y grasa. Entre las marcas analizadas, su valor calórico es variable, ya que primordialmente depende del contenido de proteína y grasa que contienen.

Comer estos quesos es un riesgo. Foto: Profeco

Es importante considerar que, en esta variedad, por su proceso de fabricación de alta humedad, no tiene un tiempo de vida largo y hay que poner mucha atención en su manejo en la cadena de frío, a diferencia de otros quesos curados o fermentados, que resisten más. Un queso genuino es aquel que en su composición no contiene grasa vegetal ni derivados proteicos de leche, y el mínimo de aditivos permitidos por la norma. En este estudio encontramos algunos que, aunque se ostentan como quesos Oaxaca, adicionan grasa vegetal, lo cual debería mostrarse en la etiqueta y no intentar confundirte, haciéndose pasar por quesos en todo el sentido de la palabra.

Además, se encontraron productos con problemas microbiológicos, algunos indicadores de deterioro, pero otros, incluso, con un mal manejo sanitario, que muchas veces no son siempre imputables a su fabricación, ya que también influye un inadecuado almacenamiento o que se rompa la cadena de frío al momento de trasladarlos a los puntos de venta o durante la comercialización. Los contenidos de sodio son muy variables dependiendo de la marca; tienen valores que van de 227 mg/100 g a 873 mg/100 g.

Imitación de queso Oaxaca. Foto: Profeco

Marcas de quesos que tienen almidón y no lo dicen

El artículo también destaca que hay quesos Oaxaca que contienen almidón y no lo declaran. Este ingrediente se añade con la intención de darle consistencia a un alimento o una mejor textura.

Campo Alegre Queso Oaxaca Imitación, a granel

De Javis Queso Oaxaca Imitación, a granel

Productos Lácteos HP S.A. de C.V. Imitación Queso Oaxaca, a granel

Prohper Foods Queso Imitación Oaxaca, a granel

Sotavento IMITACIÓN QUESO OAXACA/ México/ A granel

Villa Sana QUESO OAXACA Imitación/ México/ A granel

Xacalco Queso Oaxaca Imitación/ México/ A granel

Queso reducido en grasa. Foto: Profeco

¿Cómo se elabora el queso Oaxaca?

El queso Oaxaca se elabora a partir de leche fresca o en polvo, entera o parcialmente descremada, la cual se puede adicionar con cloruro de calcio, cuajo o cultivos lácticos. Debe incluir un mínimo de 21.5% de proteína, 20% de grasa propia de la leche de vaca y debe tener un 51% de humedad de los ingredientes con los que se elabora.

