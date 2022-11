Horóscopos de Nana Calistar para HOY 24 de noviembre: esto te espera este jueves

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este jueves 24 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Un mensaje especial del universo llegará a cada signo del zodiaco Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deberás tener cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos que deberás aprovechar al máximo e invertirlo en algo que te deje ganancias y puedas darle vueltas al dinero para que no te estanques.

Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, pero cuando te hacen lo mismo no lo soportas y mandas todo a la mi3rda. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser la segunda parte y te conviertas en la primera persona. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales, pero sobre todo en el amor, así es, es momento que te bañes porque está por llegar quien te va a hacer aflojar la caricia. Haz a un lado comentarios de personas negativas que solo buscarán dañarte o afectarte de mil maneras. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día y con chismes que van a salir a la luz, pero no tendrán relevancia.

Hay días en que te sacarás de onda por las actitudes de las personas que te rodean, ya que esos días te pondrán la mejor cara y otros no voltearán a verte. El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido, aunque no esté a tu lado te dará la fuerza suficiente para empezar cada día. Te va a bufar una amistad o familiar cercano y de la manera más culera posible porque eres bien cabeza dura y todos los consejos que te dan te entran por una oreja y salen por la otra.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, algunas veces ni tú te entiendes, cambias de opinión como cambias de calzones y eres testadura o testadura para más no poder, las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si quien te gusta no te pela next, no es momento de perder tu tiempo.

Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti, ya que entras en una etapa en que lograrás mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución.

Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo. Bájale dos rayitas a tu humor estas en un tono que no puedes ni contigo, si algo no te sale como quiere no busques más culpables cuando sabes bien que lo eres tú. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja, puesto que vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca.

Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo de amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. No gastes tanto en cosas innecesarias, invierte en un negocio de comida, te va a venir perfecto y dejar grandes ganancias, cuidado con chisme en la familia. No te dejes menospreciar por nadie, date cuenta de lo que vales y date tu lugar siempre en todo lo que hagas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Semana de excesos, llévate la fiesta tranquila, ya que podrías caer en el alcohol y cometer ciertas tonterías de las cueles te vas a arrepentir.

Es una semana perrísima en la cual la pasarás de lo mejor, comenzarás a sanar heridas del pasado y a ver la vida de manera positiva. Si tienes pareja es importante que no la descuides tanto, puesto que hay personas que te quieren comer el mandado. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio el cual será muy caro.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, se vienen cambios muy buenos, por el hecho de que un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Cuida mucho lo que le cuentas a una amistad de piel morena clara todo lo que le dices va y lo riega y lo chismea a los demás. Amor de una noche y posibilidad de encamarte, disfruta el momento, pero recuerda que cualquier situación que surja en este mes va a rendir frutos es decir cuidado con embarazos.

Siempre bien fuerte con quien quiera dañarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y ten presente que no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. Momento de ser feliz y atender todo eso que estaba pendiente.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tienes todo pa' tener el cuerpazo perro que siempre has querido, pero te encantan las garnachas y la cheve por eso no consolidas nada, recuerda que subes mucho de peso. Posibilidad de ir a un viaje con amistad. Inicias trámites, cuídate de pérdidas de objetos y de caídas, ya que estarán a la orden del día. Persona que ya no está en este mundo te protege y en próximas fechas sentirás su presencia más que nunca.

Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, cada día tu esfuerzo y dedicación se verá mejor reflejado. Cirugía de una persona cerca está próxima.

Escorpio

Para los ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, podrías ser víctima de una traición en estos días, ten cuidado en la cuestión de tu trabajo, puesto que de por ahí podría venir la cosa. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 2, 6 y 9. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia.

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, aprovecha todo lo que venga y no dejes nada para otro día. Busca a quien te busca y te ayude a mejorar y no a quien solo con reproches te haga sentirte más mal. Se aproxima un evento social o reunión, te la pasarás de lo mejor. Es probable que la vida te ponga en una situación que te hará amar tu vida y darte cuenta de que sea lo que sea lo que eres ha sido con base en esfuerzo y dedicación

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán los próximos días y los nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, te sentirás triste al terminar los días, es normal, estás madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho. Ponte ya las pilas y no caigas más en situaciones que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa' tener a quien se te dé tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú.

Es importante que te dejes de complejidades y manipulaciones y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse, sino de vivir y disfrutar. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si bien es cierto que en tu pasado te fue bien mal y desde entonces ya no te viste buena o bueno también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. Cuida mucho lo que sale de tu boca, puesto que podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada.

Déjate de flojeras y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo o hacer que renazca. Renacerá el amor en tu vida, si esa relación no se pudo dar en el pasado es el momento perfecto para que empiece a volver a nacer ese sentimiento.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no confundas tus sentimientos, si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. Cuidado con una noticia que llegará a tus oídos, si no lo ven tus ojos no lo creas, ya que solo buscarán incomodarte y hacerte pasar un mal momento. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia.

Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso, por el hecho de que otra persona está metiendo cizaña y malas energías, puesto quiere perjudicarlos como pareja. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges, debido a que andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, habrá días estarás en el mejor de los tonos y otros pensarás que la vida no vale la pena, recuerda que nada es fácil y que lo difícil cuesta trabajo, lograrás tus metas siempre y cuando confíes más en ti. Un negocio de comida podría ayudarte a mejorar tu economía. Amistades del pasado retornan o habrá reencuentros con ellos o ellas.

Estarás en un tono bastante bueno, debido a que comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Te viene la preparación para un viaje en el cual te reencontrarás a ti mismo.

