Así es la vida de una maestra tras abrir su cuenta de OnlyFans

Una modelo de OnlyFans y que antes era maestra de primaria se volvió viral al contar que sus antiguos compañeros se han suscrito a su página y no sabe cómo reaccionar ante esta situación. Se trata de Beth Cowan, de 27 años y de Reino Unido, quien hace tiempo decidió abandonar las aulas para dedicarse al modelaje en línea.

Se sorprendió de ver que sus ex compañeros se suscribieron. Foto: Especial.

"Ha habido bastante gente del colegio que se une a mis fans…Lo cual es un poco extraño porque nunca me hablaron en la escuela y los veo y pienso: '¿qué demonios? Algunos de ellos tienen fotos y puedo ver quiénes son. No estoy seguro de si eso está hecho a propósito para que sepas quién es", contó en una entrevista para el medio inglés Daily Star. "Otros me dan una idea de quién es realmente aunque no me digan quiénes son…Pero no me importa”, agregó.

Lleva un año en OnlyFans

Beth lleva 12 meses en OnlyFans asegura que le va muy bien gracias a que se encuentra inundada de peticiones descabelladas, las cuales se cobran aparte de la suscripción. Un tipo le pagó 4 mil 600 pesos para que se dejara crecer el vello de las axilas y le enviara fotos, mientras que otro le ofreció la misma cantidad de dinero para que simplemente hiciera ejercicio.

Gana mucho dinero con las peticiones de sus seguidores. Foto: Especial.

Beth se sintió cómoda al abrir una página de OnlyFans, porque su trabajo como modelo implica tomar muchas fotos de todos modos. Y es que ella llevaba varios años posando en topless para la “Página 3” del diario Daily Star, desde que decidió dejar de dar clases cuando su papá se lesionó y tuvo que buscar una fuente de ingresos mayor para ayudarlo.

Sus padres la apoyan

"Mi madre pensó que era lo mejor del mundo porque siempre había querido hacer algo así, pero no se dio el caso… Mi padre obviamente, cuando empecé a hacerlo, se alegró por nosotros, pero no quería ver el periódico por miedo a verme”, aseguró.

Espera que el número de fans siga creciendo. Foto: Especial.

Anteriormente había dicho que lo más difícil era atraer a los suscriptores, aunque cree que otras mujeres jóvenes deberían apuntarse también si sus trabajos tradicionales no les satisfacen lo suficiente. Sostiene que a ella no le importa mucho lo que dirá la gente.

