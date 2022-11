Horóscopos de Nana Calistar para HOY 22 de noviembre: esto te depara este martes

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este martes 22 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.



Un mensaje especial del universo llegará a cada signo del zodiaco Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!.

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es una semana de meditar sobre tu vida y saber qué es lo que necesitas para estar bien y ser feliz. Aguas con amores de una noche, ya que podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Familiares te necesitarán más que nunca.

Tu carácter fuerte y duro algunas veces te hace cometer errores muy grabes que dentro de ti no quisieras cometer, te encanta soltar veneno y decir las cosas al chile y como son, no te andas con cuentos y te gusta hablar de frente y a la geta sin importar las consecuencias, el problema aquí es que hay personas que suelen ofenderse con tu manera tan pesada de ser, no te preocupes quien te quiera y conozca te aceptará como eres, no trates de cambiar para complacer a nadie así exista mucho amor de por medio; "Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada".

Esta es la frase de la semana para Aries:

2. Tauro

Para los TAURO, signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, date la oportunidad de esta semana compartir más momentos de felicidad con tus seres queridos y demostrarles cuanto los quieres. No confíes en personas que conocerás en esta semana que viene, ya que podrían meterte en chismes; "Cuidado con trámites de documentos en estas fechas, no te van a salir como quieres y has deseado".

Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, que estés soltero o soltera no significa que puedas disfrutar y estar con o con las personas que se te dé la gana, recuerda que la gente siempre hablará. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón, ya que solo así nadie te afectará la existencia.

Esta es la frase de la semana para Tauro:

3. Géminis

Para los GÉMINIS, signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, que esta semana este llena de aprendizajes y de cuestiones positivas, no permitas que nadie se interponga en tus planes y en lo que en realidad importa y vale la pena. Aprende a decir que no y a no estar para todas las personas porque después se aprovecharán de ti. Deja que el mundo ruede y preocúpate por tus cosas antes de querer resolverle la vida a los demás; "Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea".

Es momento de poner todo en orden en ti vida, traes un desmadre y a la larga eso te podría traer problemas. Aprende a confiar en tu capacidad de lograr todo lo que deseas y a ser feliz con las oportunidades que la vida te brinda. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente; "Ya no permitas que esos comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti".

Esta es la frase de la semana para Géminis:

4. Cáncer

Para los CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio,

Es momento de decirle adiós al pasado y de ver por tu presente, de sentirte lo suficiente para lograr todo lo que quieres y deseas, dile adiós al dolor y ábrele las puertas al amor. La vida te ha llenado de buenas oportunidades, pero no has sabido aprovecharlas, te encanta mendigar amor y atención cuando lo más importante debería ser darte tu valor como persona y ser humano. Debes de tener mucho cuidado con noticias falsas que llegarán a tu vida porque solo te pondrán de malas y no tendrán fundamento lógico; "Deja que el mundo ruede y deja de preocuparte por lo que no vale la pena ni tiene sentido".

Cada momento vívelo en su máxima expresión, estás en una etapa de encontrarte contigo mismo y de valorarte como persona y ser humano. Vienen cambios buenos y posibilidades de iniciar una relación la cual será muy buena para ti, ya que te dará esa paz y tranquilidad que no has encontrado ni visto desde hace mucho tiempo; "En la salud podrías estar algo expuesto a varios virus trata de cuidarte un poco más a donde sales y con quien te relacionas o de lo contrario podrías poner en riesgo tu salud y la de tu familia sobre todo si vives en climas fríos".

Esta es la frase de la semana para Cáncer:

5. Leo

Para los LEO, signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, esta semana la empiezas con el mejor de los ánimos, date la oportunidad de volver a creer y confiar en tu capacidad de lograr todo lo que deseas. Viene un viaje en puerta y posibilidad de encamarte con una amistad; "Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como Dios a quien te trata como un objeto, empieza por devolver lo que recibes".

Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida, ya que podrías desilusionarte mucho a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo; "Ten mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con trámites, préstamos o cambios, puesto que podrías meterte en una deuda bastante grande. Infecciones en garganta o estómago estarán a la orden del día".

Esta es la frase de la semana para Leo:

6. Virgo

Para los VIRGO, signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, una nueva semana llena de bendiciones solo es cuestión que creas y confíes en ti y en tus proyectos para que se consoliden antes que termine el año. Te va a llegar un dinerito que te debían y la oportunidad de un viaje a lugar de playa se aproxima, te la vas a pasar a todas margaras; "En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso, ya que últimamente gastas en cosas que no necesitas ni te dejan nada".

Si te busca quien en el pasado ya te afectó ten cuidado, puesto que sus intenciones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos. Ten cuidado con caídas en estos días, ya que podrías darte en la gestora de tus días. Echarás de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día; "Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en él, vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia".

Esta es la frase de la semana para Virgo:

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no es momento de pensar en el pasado, sino en tu presente, vive, disfruta y goza como nunca antes y aprovecha lo que queda del año para reencontrarte contigo mismo. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Un sueño te revelará grandes cosas. Ya es momento de dejar el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti.

De un momento a la fecha has cambiado mucho, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches ni tu mal humor que algunas veces ni te aguantas. Semana muy perra, posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades, ya que estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá al suelo. Deja las cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos.

Esta es la frase de la semana para Libra:

8. Escorpio

Para los ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, debes aprender a decir que no y a no esperar nada de nadie. Comprenderás que a pesar de tantas cosas por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial; "Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la quijada suelta".

Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad. Aguas con amistades de facebook muchas no son de fiar y te pueden meter en chismes públicamente. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia; "Amores del pasado desaparecen y posibilidades de nuevos sentimientos con persona de una red social".

Esta es la frase de la semana para Escorpio:

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán los próximos días y los nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, No permitas que amores del pasado interfieran en tu felicidad y en lo que te llena de alegría en tu presente. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella. Aprende a labrar tu felicidad y que nadie constituya un motivo para que te detengas en tu camino; "No hagas caso de chismes en el trabajo".

Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. Momento de confiar y creer en caso de estar saliendo con alguien en plan de conquista y sentimental. Algunas veces caes en situaciones bien tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón; "Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día".

Esta es la frase de la semana para Sagitario:

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, debes Aprender a amarte lo suficiente al punto que nadie baje tu valor, vienen los últimos días de este año, días que deberán de estar cargados de cuestiones positivas. Dejas mucho que desear en las cuestiones de amor pues estás algo decepcionado de él. Recuerda que de los errores se aprende; "Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas para el siguiente año".

Cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren. No temas a los cambios y las nuevas aventuras pues estás por entrar en una etapa muy perra en la cual el amor por fin entrará en tu casilla, no exijas más de lo que puedes ofrecer y llévatela toda tranquila, recuerda que será un proceso, no apresures las cosas o de lo contrario puede que no salgan y terminen de la manera en que lo deseas.

Esta es la frase de la semana para Capricornio:

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es una semana en la cual debes de reencontrarte con tus miedos y aprender a dejarlos en el pasado para vivir una nueva vida llena de cuestiones positivas. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes; "Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas".

Cambia tu forma de sentir y se más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas; "Cambios que deberás de atender a la brevedad posible o de lo contrario te podrías meter en problemas bastante complicados los cuales serán difíciles de resolver".

Esta es frase de la semana para Acuario:

12. Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, vida solo tienes una así que disfrútala y agradece al creador por los malos y buenos momentos. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría detener tus planes, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas; "No temas a nuevos proyectos pues te va a ir de lo mejor".

Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. Aguas con gastar a lo p3ndejo, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. "Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de caricia con amor".

Esta es frase de la semana para Piscis:

