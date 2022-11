Enfermeras acosaron a compañera que tenía cuenta de OnlyFans, renunció y ahora es millonaria

Allie Rae se volvió tendencia por contar cómo fue despedida después de que sus compañeros descubrieran su cuenta de OnlyFans, pero aunque asegura que en su momento fue un momento complicado, ahora sólo se ríe, ya que en la actualidad es multimillonaria. La mujer de 38 años y madre de tres hijos se unió a la plataforma en 2020 luego de que su marido perdió su trabajo en una aerolínea por la pandemia de Covid-19.

Como muchas otras chicas que han creado sus cuentas, ella buscaba un dinero extra debido a la pérdida de ingresos mientras trabajaba a tiempo completo, pero todo se volvió un caos cuando descubrieron su otro empleo. "Considero que me despidieron porque 'me convertí en una distracción para la unidad' después de que cinco enfermeras encontraran mi OF y empezaran a contarlo a todo el mundo", contó en una entrevista para el Daily Star.

Su esposo le ayuda a grabar contenidos. Foto: Especial.

“Me sentí completamente humillada porque era un secreto al cien por cien y nunca quise que nadie supiera lo que estaba haciendo en mi vida privada, pero hicieron todo lo posible para que perdiera mi trabajo por ello", narró.

Fue la mejor decisión que pudo haber tomado

Rae está feliz con cómo se desarrollaron las cosas, ya que en una de sus mejores semanas logró 500 mil pesos. Su contenido más vendido son sus vídeos íntimos con su marido. "Nos grabamos y suelen ser los más vendidos… Soy un poco conocida por mi lenguaje sucio, y a mi comunidad le encanta eso en mis vídeos”, reconoció.

Asegura que tiene una buena vida. Foto: Especial.

Allie Rae tiene un grupo de fieles seguidores y a menudo recibe peticiones inusuales de ellos. Hay un hombre que parece estar encaprichado con sus pulgares. "Me pide todo tipo de fotos de mis pulgares doblados haciendo cosas normales y no sexuales", explicó asombrada.

Aún se enfrenta a las críticas

Aunque Allie Rae está prosperando, se enfrenta a juicios todos los días debido a su carrera. Muchos de sus familiares y conocidos aseguran que por ser madre, no puede dedicarse al entretenimiento para adultos.

"No me gustan las etiquetas, soy muy libre de espíritu y soy una excelente madre, nada ha cambiado en ese sentido", dijo. Al fin y al cabo, sólo estoy viviendo mi vida y me siento bien al liberarme de tener que ser correcta", concluyó. También tiene una empresa de manejo de criptomonedas.

