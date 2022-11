¡Santo maquillaje!: inlfuencer asegura ver el rostro de Jesús en un bronceador

Una tiktoker ha ganado popularidad en redes sociales luego de que comentara que vio el rostro de Jesús en uno de sus productos de maquillaje. La influencer fue identificada como Keely Passmore, de 28 años de edad. Aunque el descubrimiento de la joven dejó sorprendidos a sus seguidores, algunas personas detallaron que la cara en el producto de belleza parecía ser la de Charles Manson.

La joven comentó en uno de sus videos que decidió conservar el producto y no gastarlo más, ya que podría significar algo: “vi el típico cabello largo, look hippy. Jesús fue la primera persona que vino a mi cabeza", detalló. Agregó que tras el hallazgo le compartió la noticia a sus amigos, quienes le dijeron que la cara más bien parecía ser la de Charles Manson.

La influencer fue identificada como Keely Passmore, de 28 años de edad. Foto: especial.

“Las partes blancas son lo que lo hace. Y luego las partes más oscuras serían los ojos y la barba. Fui directamente en el chat grupal. Simplemente pensé que era realmente extraño. Lo envié [a mis amigos] originalmente, preguntando '¿Soy solo yo o alguien más puede verlo?'. El 80% de la gente lo ve. No ha tenido ningún significado religioso para mí, solo pensé que era genial más que nada", explicó la joven en una grabación de la red social china.

De igual manera, anunció a sus seguidores que ya no usaría más ese producto. “No usé el bronceador después de ver la cara. Decidí conservarlo porque pensé que es genial. Podemos preservarlo como las momias”, agregó la joven. Luego de que las imágenes se viralizaran, su publicación consiguió más de 2,000 me gusta y comentarios en menos de 24 horas.

El producto es un bronceador de la marca Body Shop. Foto: especial.

Cabe señalar que el producto donde la mujer asegura ver la cara de Jesús es un bronceador de la marca Body Shop, una empresa británica de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes.

