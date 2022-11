Salchichas corrientes: 3 marcas que dicen tener pavo y no tienen carne, alerta Profeco

Las salchichas son uno de los alimentos fáciles de consumir, su preparación no requiere mucho tiempo, por lo que son ideales para comidas rápidas por lo que en el mercado hay variedades en estilos, los principales son tipo Viena, Fránkfurt o coctail y puede estar elaboradas con diferentes tipos de carne, como son cerdo, pavo, ternera y pollo, sin embargo algunas de las que podemos comprar en la tiendita mienten, pues no estás comiendo carne y son hechas de soya y grasa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 57 marcas de salchichas y destacó que más 30 de ellas no cumplen con lo anunciado en su empaque y recordó que desde 1984 existe una norma que indican deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal para ser consideradas productos cárnicos de calidad, sin embargo esta regulación no es obligatoria por lo que en el mercado se oferta gran variedad de este alimento muy popular que puede considerarse pirata.

Las salchichas tienen alto contenido en sodio. Foto: Pixabay

Salchichas de pavo que no tienen pavo

En el estudio realizado por Profeco se arrojó que varias marcas que aseguran vender salchichas con carne de pavo mienten, pues entre sus ingredientes no tienen esa proteína animal y contienen grasa, soya o proteína de origen no animal no específica, o sea que puede ser cerdo, pollo, ternera o lo que sea, por lo que es importante saber qué estás comiendo a la hora de cuidar tu salud.

Y si hablamos de salud debemos considerar que todos los alimentos embutidos no son buenos, pues tienen un alto contenido de sodio debido a su proceso de elaboración, pues influyen los agentes de curado y conservadores de modo que cada una contiene entre 595.6 y 1014.6 miligramos de sodio en cada 100 gramos de salchicha.

3 marcas fraudulentas que no contienen pavo

Parma Sabori: está hecha con pollo cuando vende la idea de ser de pavo, además contiene conservadores.

Fud: dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo (este producto ya fue retirado del mercado).

Capistrano: contiene pollo, pavo y soya, cando en realidad debería tener sólo carne de pavo.

Oscar Mayer es una de las marcas que sí tiene pavo. Foto: Profeco

Otras marcas que no cumplen la regulación y que fueron evidenciadas por la Profeco son: Nu-tres y Pepe no indican de qué tipo de carne están hechas. Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera tiene gran cantidad de grasa y agua. Mientras que Duby, Don Fer y Aurrera en tipo Viena mienten en cuanto a la cantidad de carne de cada pieza, ¡les faltó salchicha!

Las marcas que sí son de pavo

El estudio de la Profeco revela que no todas las marcas mienten, por lo que hay cuatro que sí está elaboradas con carne de pavo y contienen más del 60 por ciento de esa proteína animal, por lo que son las mejores del mercado:

Bernina

Casa López

Oscar Mayer

Farm Hill

¿Cómo se hacen las salchichas?

Pueden estar elaboradas de carne de cerdo, ave o res, se les puede agregar grasa de cerdo y en algunos caos vísceras o piel animal. Se pica, muele y posteriormente se añaden sal, especias, condimentos y aditivos como el fosfato de sodio, eritornato de sodio y nitrito de sodio. La mezcla resultante se amasa y se embute en fundas naturales (tripas por lo general de cerdo) o artificiales (comúnmente de colágeno o celulosa) Según el tipo de salchicha se aplica un proceso térmico.

Esto nos lleva a preguntarnos qué tan bueno es comer salchichas, pues al ser carne procesada su aporte nutricional es bajo y su aporte calórico es alto, por cada 100 gramos de este alimento se adquieren entre 220 y 250 calorías. Además como ya lo mencionamos son altas en sodio, pueden tener entre 595.6 y 1014.6 miligramos de sodio en cada 100 gramos de salchicha. De modo que no es alimento saludable a pesar de ser muy práctico y económico.

Esta tabla ayuda a saber su valor nutrimental. Foto: Profeco

