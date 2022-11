Una mujer policía abrió su OnlyFans tras sufrir acoso y ahora triunfa gracias a sus rutinas

Una ex agente de policía que abandonó su trabajo tras ser acosada por sus compañeros lanzó una página de OnlyFans y se ha vuelto viral. Se trata de Leanne Carr, de 37 años, quien se hizo con una gran cantidad de seguidores en Instagram, donde suele subir cosplays y rutinas de ejercicio. Ella dejó la Policía de Lincolnshire, Inglaterra, en 2018, donde estuvo 14 años de servicio.

Tiene cerca de 128 mil seguidores en Instagram. Foto: Especial.

"Como es Halloween, quería que mi primera publicación fuera un regalo. Estoy muy emocionada de tener esta página en marcha y por su apoyo... más golosinas en camino", escribió el lunes pasado, cuando hizo de su cuenta. La suscripción cuesta cerca de 250 pesos y Leanne también ha creado una lista de deseos de Amazon que incluye un disfraz de Spider Man y tecnología.

¿Por qué dejó su antiguo empleo?

Leanne causó controversia en 2018 cuando fue acusada de viajar por todo el mundo estando de baja por enfermedad, pero desmintió las acusaciones hechas por sus ex compañeros. En 2020, Leanne habló sobre su salida del cuerpo en un post de Instagram.

Suele hacer mucho ejercicio. Foto: Especial.

"¿Desde cuándo es aceptable juzgar a alguien por su aspecto? Nadie merece ser tratado de manera diferente o menos favorable, independientemente de su ocupación o cargo dentro de ese trabajo. Me gustan las mismas cosas que a todo el mundo, viajar (durante mi propio permiso, no mientras estoy de baja por enfermedad como se alegaba), hacer ejercicio y cuidar mi cuerpo y retransmitir juegos y mis entrenamientos en Twitch. ¿Hay algo malo en ello?".

No quiso seguir con la negatividad

En otra publicación, según documentó el medio Daily Star, Leanne dijo que había dejado el cuerpo debido a la "negatividad" y añadió: "La intimidación, el acoso y la victimización no están bien. No en ningún nivel… Después de 14 años de servicio como agente de policía, sargento de policía e inspector de policía, estoy inmensamente orgullosa de mí misma. Lo he conseguido gracias al trabajo duro, la determinación, los sacrificios y el amor por servir al público”.

