Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 2 de noviembre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este miércoles 2 de noviembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este miércoles 2 de noviembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este miércoles 2 de noviembre sale la carta de As de bastos, un Arcano menor del tarot Rider Waite, pero salió invertido. El significado general de esta carta, al salir invertida quiere decir que estás atravesando por una etapa difícil pues no tienes mucha claridad para entender y analizar lo que deseas y necesitas en estos momentos. Debes recurrir a tus emociones, ellas te guiarán al mejor camino pues te podrán poner en la dirección correcta, por primera vez olvídate de las ataduras de la razón y déjate llevar por la intuición.

Amor

Es un momento de malos entendidos así que ten calma por que de lo contrario habrá discusiones a la menor provocación y tu relación podría verse muy afectada.

Trabajo

Si estás buscando trabajo saldrán muchas oportunidades pero no serán las que tu deseas, no desesperes por que si agarras lo primero que se te ponga enfrente después podrías estarte lamentando estar haciendo cosas que no te apasionan solo por ganar un salario.

Así que toma las cosas con calma, que el empleo de tus sueños sí existe y está a punto de llegar.

Salud

Modera los excesos y tus hábitos, si no cuidas tu alimentación mañana no te quejes que tienes algunos kilos demás, no dejes para mañana iniciar con la dieta por que sabes perfecto que nunca lo harás, así que poco a poco comienza a cuidar tu alimentación, qué tal si pruebas con eliminar el refresco de tu día a día y lo cambias por agua natural o infusiones de té.

