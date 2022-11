Fue al médico por una apendicitis y salió con un bebé en brazos: estaba embarazada y no lo sabía

Una joven estudiante universitaria quedó sorprendida luego de que acudiera al hospital con síntomas según ella de apendicitis y terminó en trabajo de parto y posteriormente dando dando a luz tan solo unos minutos después de descubrir sorpresivamente que estaba embarazada.

Kayla Simpson de 21 años, estudiante de la Universidad de Indiana en Estados Unidos se sorprendió al ver a un bebé dentro de su útero cuando los médicos le realizaron una ecografía para revisar la supuesta apendicitis que de acuerdo con su versión le estaban provocado cólicos severos y sangrado.

Y es que no se alertó porque pensó que sufría de lo que ella pensaba que eran calambres menstruales severos, pero aseguró que no mostraba signos de embarazo, y aunque acudió al hospital para que le quitaran su apéndice, se fue con una recién nacida sana, pues la pequeña, a quien llamó Madi nació solo 15 minutos después de que se realizaran los estudios, dejando a todos con gran conmoción.

La historia de esta joven fue relatada por ella misma mediante una una serie de videos que ya se hicieron virales en su cuenta de TikTok, ahí explicó cómo terminó descubriendo que estaba a punto de dar a luz después de que fue por dolores que nunca pensó serían de parto.

La joven relató que su madre también creía que era su apéndice, pues tenía los síntomas relacionados con ello, por lo que acudió inmediatamente con su hija para llevarla al hospital pues ella apenas podía moverse por el gran dolor que sentía.

“Básicamente, el 7 de noviembre, alrededor de las 12:30, tuve cólicos menstruales muy leves, luego se pusieron muy mal como 30 minutos después, me dolía tanto que apenas podía hablar y moverme, pero al llegar al médico no vio ningún signo de apendicitis, por lo que pensó que podría tener un quiste y sugirió que me hicieran una ecografía".

Fue durante la ecografía, cuando la madre de Kayla vio "algo conocido" para ella se trataba de los pequeños pies del bebé, por lo que en ese instante, los doctores la llevaron rápidamente a la sala de partos.

"Lo siguiente que supe fue que estaba gritando de dolor y ves como pequeños pies en el ultrasonido y comencé a gritar tan fuerte".

Los médicos llegaron poco después y le dijeron a Kayla que estaba a punto de dar a luz y que tenía 10 centímetros de dilatación y tan solo un breve tiempo después se convirtió en madre.

