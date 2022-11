Horóscopo Chino fin de semana, así será la suerte de los signos del zodiaco el 19 y 20 de noviembre

Este 2022 es el año del Tigre, según la astrología china en el cual sentimientos y acciones dependen directamente de los elementos predominantes como la Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua que influyen directamente en la prudencia, las pasiones, la estabilidad mental, las decisiones y el desarrollo del intelecto durante el mes de noviembre, dependiendo de tu signo animal.

El Horóscopo Chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento; así será tu suerte el 19 y 20 de noviembre:

Rata

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

Esta semana surgirán nuevas oportunidades para fortalecer tus deseos de éxito; debes trabajar de forma eficiente para que tus ambiciones y sueños se cumplan pronto. Actúa con valor y determinación para tomar decisiones importantes. Si bien es probable que surjan algunas dificultades en tu trabajo, intenta mantenerte sereno para superar todos los obstáculos que se te presenten. Necesitas ser más creativo para resolver problemas para no malgastar tu energía. En la salud no dudes en tomar acciones y actuar de manera oportuna antes de que una enfermedad te tome por sorpresa; toma vitaminas desde los primero días de la semana para evitar cualquier imprevisto.

Mono

Se relaciona con las personas nacidas bajo los años 1944, 1956, 1968, 1990, 1992, 2004 y 2016.

Tus ganas de superarte en lo personal y profesional te llevarán a tener conflictos con tu familia y gente del trabajo; intenta mantenerte sereno y no actuar impulsivamente. Cuida tu tono de voz y piensa bien tus argumentos, esto podría evitarte muchos problemas. ¡Relájate! Aprovecha el fin de semana para hacer actividades al aire libre. Camina, sal a correr o súbete a la ‘bici’ y verás cómo mejorará tu estado de ánimo. Cuida tus finanzas o podrías enfrentar una crisis a fin de mes; lo más importante para ti esta semana es conservar la calma y no actuar compasivamente.

Tigre

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1938, 1950, 1960, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Vives un periodo de incertidumbre, quieres probar nuevas cosas y buscas estabilidad familiar y profesional; quizá sea buen momento para pensar en un cambio de aires. Tienes bien claro tu futuro, no te alejes ni un segundo de tus objetivos. Si quieres viajar, no es el mejor momento; tómate un momento para reconsiderar ese viaje que tanto quieres hacer. Si estás planeando ir lejos, mejor busca un destino más cercano para reconectar con la naturaleza y tu paz interior. Esta semana estarás lidiando con la escasez de dinero, pero no rechaces una salida con tus amigos o salir de compras, saldrás de esta crisis en poco tiempo.

Conejo

Corresponde a las personas nacidas en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Es importante encontrar el equilibro interno; es momento de deshacerte de cosas innecesarias y probablemente de algunas personas. Debes limpiar y organizar desde tu hogar hasta pendientes en el trabajo para encontrar la estabilidad que tanto deseas. Intenta hacer un poco de ejercicio para mejorar tu salud física y de paso, pensar con más claridad lo que quieres para el futuro.

Cerdo

Se relaciona con personas nacidas en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Te sientes frustrado por algunos fracasos que has vivido recientemente y cambios de planes que llegaron de imprevisto, no te aceleres, tómalo como una oportunidad de hacer cosas diferentes para crecer en lo personal. Enfrentarás una crisis de identidad y autoestima. No te preocupes, bastará con dejar de lado los estándares de belleza y demostrar que vales más que por cómo te ves. No hagas gastos innecesarios esta semana, verás que en los próximos días recibirás una recompensa para dejar de sufrir por el dinero.

Perro

Se relaciona con personas nacidas en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

En casa tienes problemas con la familia, intenta platicar con los tuyos acerca de las situaciones que no te gustan para llegar a acuerdos con todos. Organiza unas vacaciones con dinámicas divertidas que favorezcan el diálogo y limar asperezas. En las finanzas personales te mantienes estable, por ahora no tendrás problemas con el dinero. Pero ten mucho cuidado, no arriesgues tu economía por unos días de diversión, siempre habrá más oportunidades para hacer compras. Un cambio de imagen te viene bien. Podrías probar un nuevo peinado o un tinte en el cabello, quizá será inusual, pero traerá cambios positivos en lo personal.

Buey

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

Estás viviendo un momento ideal en el trabajo; por ahora no es momento de probar cosas nuevas, necesitas mantenerte estable para seguir creciendo en tu ambiente laboral. No tomes decisiones precipitadas, el futuro traerá grandes cosas para ti. Si sueñas con un ascenso o un aumento salarial, lo más probable es que tu deseo se cumpla, pero ojo, un movimiento en falso y podrías perder la oportunidad. En los primeros días de la semana debes pensar en un cambio de imagen; aprovecha la estabilidad que tienes en el trabajo para salir de compras para demostrar el buen gusto que tienes al vestir para resaltar tu belleza.

Caballo

Se relaciona con personas nacidas en los años 1940, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Esta semana vivirás momentos tensos en el trabajo, si no aprendes a manejar el estrés, tu irritabilidad podría ocasionarte fuertes problemas con tus jefes. Mantén la calma y evita cualquier enfrentamiento. Intenta apartar un día para pasar un día en total calma; puedes ir a un spa o tomar un tratamiento relajante para aclarar tus pensamientos. En lo financiero te mantienes estable, no pierdas la oportunidad de hacer esa compra que tanto has postergado, es un buen momento para hacerlo.

Cabra

Se relaciona con personas nacidas bajo los años 1943 1955 1967 1979 1991-2003 y 2015.

Ten cuidado con tu salud, esta semana podrías recibir malas noticias si no manejas tus emociones, la ansiedad y el estrés. Consiéntete con una escapada de fin de semana o un día rodeado de las personas que más quieres, eso ayudará a mejorar tu estado de ánimo para enfrentar todos tus problemas. Esta semana tendrás una leve crisis financiera, pero ánimo que pronto pasará, piensa en tus ahorros antes de afectar tu presupuesto.

Serpiente

Se relaciona con las personas nacidas en los años 1941 1953 1965 1977 1989 2001 y 2013. Cuidado con los celos irracionales, esto puede afectar tu relación actual y puede derivar en una ruptura; trata de mantenerte sereno y hablar con tu pareja sobre las cosas que te molestan. Si alguien necesita un consejo de tu parte o ayuda en cualquier situación, ofrece tu mano para hacer un favor; verán en ti a una persona sabia que sabrá cómo actuar ante un problema

Dragón

Corresponde a las personas nacidas en los años 1940-1952 1964-1976 1988-2000 2012 y 2024.

Te sientes agotado; en la oficina y en casa has tenido días desgastantes que no te han dejado descansar adecuadamente, es un buen momento para salir de vacaciones y reiniciar tus labores recargado de energía. Sal de la rutina, redecora tu casa, compra nuevos muebles o pinta las paredes de un nuevo color; aprovecha el tiempo libre para hacer esos cambios que tanto deseas.

Gallo

Se relaciona con personas nacidas en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, Y 2017.

En el ámbito profesional tendrás dudas sobre tu futuro y la gente que está a tu alrededor. Si bien es un momento de mucha presión, es un buen momento para fortalecer tu liderazgo y demostrar que tus ambiciones son más fuertes que la incertidumbre. Ten paciencia y busca la manera de entrar en armonía, las oportunidades de crecer en lo personal llegarán de la mano de la relación sentimental que tanto has buscado.

