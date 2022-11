Marcela Moss enseña en OnlyFans coqueto disfraz de vaquita y enamora a miles

Esta semana de Buen Fin 2022, la influencer y youtuber mexicana Marcela Moss anda on fire en sus redes sociales y todo para llegar al Buen Fin 2022 y dar el mejor contenido para su perfil en la red para adultos OnlyFans. La joven utilizó su canal de Telegram para anunciar las promociones vestida con un disfraz de una coqueta vaquita y así llamar la atención de su fandom.

Marcela Moss lució de maravilla usando el diminuto bikini en blanco con manchitas negras y una diadema con unas tiernas orejitas de una vaquita lechera. Estas fotos fueron una sensación en Telegram, sus miles de seguidores celebraron el gesto atrevido de Marcela y la llenaron de corazones y comentarios para saber más sobre sus promociones.

Marcela pusó en promoción su OnlyFans

En su canal de Telegram, Marcela Moss compartió unas fotos y videos como la más sensual vaquita. Y detalló que esta semana del Buen Fin 2022 estará en descuento la mensualidad de su OnlyFans, además de otros contenidos más personalizados para sus fanáticos más fieles y que por años de seguirla por crear contenido de bastante calidad.

Marcela es popular en OnlyFans. Foto: @marcelaamq

La joven de 28 años comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses. Pero este Buen Fin 2022, todo cambiará.

Marcela tienes miles de seguidores en Telegram. Foto: @marcelaamq

Marcela ama la playa. Foto: @marcelaamq

