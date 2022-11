"Primero tuve que morir" es un libro que habla sobre enfrentar los miedos

Desde niña Laura Soto sabía que tenía una pasión, “las personas que escriben libros son lo máximo”, pensaba Soto en su infancia, pero antes de convencerse de que su verdadera vocación se encontraba en los libros, cursó la carrera de Derecho: “Para mis papás era una carrera que creían conveniente”, contó Laura.

Al darse cuenta de que la abogacía no era lo que ella quería, Laura decidió involucrarse en el mundo de la publicidad en redes sociales; así fue como se enfocó en ser editora de moda “me gusta la moda y estaba relacionado con la escritura, pero siempre había alguien que me decía qué tenía que escribir”, agregó.

Primero tuve que morir salió a la venta en octubre de este año Foto: Cortesía

Debido a esto, Laura comenzó a sentir malestares físicos relacionados a un “miedo” que tenía de enfrentar su verdadero sueño y temor a fracasar. “Mi libro se llama Primero tuve que morir porque para poder superar este miedo o desbloquearlo, tuvo que pasar algo que me diera más miedo al fracaso, que era el miedo a la muerte”, explicó la autora y fue así como, a raíz de esta experiencia aceptó que su verdadera pasión se encontraba en las letras.

“En el libro hablo mucho de estas pequeñas muertes, de estos dolores diarios y de estas situaciones en las que te das cuenta de que no eres realmente la persona que tú creías. De cuando se te empiezan a caer las máscaras, gracias a situaciones difíciles y en mi caso fue gracias al dolor físico”, explicó Soto. De esta obra espera “acompañar a las personas en sus momentos duros y también en los padres”, explicó pues para ella “todos nos hemos deprimido alguna vez y no sabes lo importante que es hablar de eso”, finalizó Laura Soto.

MBL