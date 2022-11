VIDEO | Uruguaya asegura que en su vida pasada fue Frida Kahlo: “Vi a Diego y me molesté”

Mucho se ha hablado sobre las vidas pasadas, hay quienes creen la teoría de que los seres humanos nunca mueren, solo su alma cambia de cuerpo, sin embargo, no hay estudios científicos que avalen estas teorías, pero sí se han escuchado diversas historias al rededor del mundo en el que hay personas que aseguran haber vivido otras vidas en otros cuerpos.

Fue con esta teoría con la cual, una mujer originaria de Uruguay compartió su historia mediante la plataforma de videos de TikTok, donde asegura que en su otra vida fue la artista mexicana Frida Kahlo.

Y es que de acuerdo con lo que relata la tiktoker Jessica González (jessicagonzalezescritora) ella fue Frida y tiene motivos para creerlo. Resulta que durante muchos años sintió una conexión con México y desde pequeña se sintió atraída por nuestro país. Más adelante se dio cuenta que diversas circunstancias en su vida la acercaban a la pintora de quien conocía su historia. Fue a lo largo del tiempo como fue descubriendo que tenía muchas similitudes con Kahlo.

“He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos”, contó.