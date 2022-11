Una feligresa mormona se ha vuelto viral por su OnlyFans y teme ser expulsada de su iglesia

Una madre mormona que fue expuesta por llevar una doble vida como modelo de OnlyFans aún no es expulsada de su iglesia, pero podría estar cerca de que suceda, pero está dispuesta a tomar el riesgo, pues ahora gana más dinero porque puede crear más contenido. Se trata de Holly Jane, de 39 años, quien gana la asombrosa cantidad de 730 mil pesos al mes, con los cuales puede darle una mejor vida a sus tres hijos. Sin embargo, asegura que no todo es miel sobre hojuelas, pues su sacerdote no deja de acosarla.

Holly cree que no está haciendo "nada malo", pero por desgracia para la ahora modelo californiana, su comunidad no piensa lo mismo. Recientemente ha sido noticia en su antiguo grupo porque “hizo enojar al obispo” y al parecer quiere deshacerse de ella ahora. Y es que hace un par de meses se volvió viral cuando dio una entrevista a un medio inglés, desde entonces temía ser expulsada, pero hasta ahora ha logrado mantenerse dentro de iglesia.

Hace un par de meses se volvió viral cuando dio una entrevista un medio inglés. Foto: Especial.

"Me ha dejado decenas de mensajes y me llama tanto que he tenido que cambiar la configuración de mi teléfono. Una vez vino a mi casa y me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo inmediatamente, le dije que se fuera. Sé que quiere darme un ultimátum. Me está acosando", detalló.

Tiene el tiempo contado

Holly teme que su tiempo en la iglesia se esté agotando pero no quiere dejar OnlyFans ya que el dinero es bueno. Sin embargo, sus hijos también van a la iglesia y le preocupa que también sean rechazados.

El dinero le permite darle una mejor vida a sus hijos, pues es madre soltera. Foto: Especial.

"Muchos mormones tienen una relación padre-hijo con la iglesia. Todos sienten la obligación de hacer lo que se les dice y no lo cuestionan. El obispo es la única figura de autoridad en nuestra iglesia. Hay una junta superior a él que discute con los miembros", comentó. Afirmó que si se enteraran de lo que está haciendo, recibiría una carta para decirle que ya no es miembro.

"Estoy desafiando en sus enseñanzas pero es sólo cuestión de tiempo que me descubran… El dinero es demasiado bueno para dejarlo. La mayoría de las veces me atengo a las reglas mormonas”, agregó.

El obispo no sabe lo que hace

La mamá cree que el obispo sólo piensa que está chateando con hombres en línea, en lugar de disfrutar de una carrera completa en la industria. "Va a empezar a sumar dos y dos y puede que me investigue un poco. Nunca voy a dejar de hacerlo. No entiendo por qué no puedo tener las dos caras de quien soy, ¿por qué él es el juez y el jurado?”, reflexionó, según documentó el diario Daily Star.

Sus hijos saben que lo hace y no la critican. Foto: Especial.

En redes sociales algunos la apoyaron y otros aseguraron que dar entrevistas a medios locales no la ayudará a no ser expulsada de su iglesia y le recomendaron tener más “precaución” o “ser más discreta” si quiere mantener ambas cosas.

