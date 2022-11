Horóscopos de Nana Calistar para HOY 16 de noviembre: esto te espera este miércoles

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este miércoles 16 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Un mensaje especial del universo llegará a cada signo del zodiaco Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja, ya que la relación se consolidará y estará estable. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, si no te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el shingado tiempo; "Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera".

Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti, pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza. Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está shingando mucho, cambien la rutina; "Antes de ir a dormir te pondrás algo melancólico o deprimido al no ver claro tu presente y futuro, no te agobies solo aprende a disfrutar el momento que lo que es para ti así será".

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, habrá cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en pedo ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades; "No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas".

Deberás tener cuidado con enfermedades infecciosas, ya que estarán a la orden del día. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer puesto que podrías cometer errores y no cumplir promesas. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes; "Es momento que centres tu tiempo en eso que mueve tu mundo, vienen días algo difíciles y complicados, ya no dejes para mañana tus responsabilidades".

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deberás tener cuidado con la manera en que te expresas de familiares, ya que podrías cometer una indiscreción. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable en la vida. Cuidado con cambios de conducta repentinos que podría dañar a las personas que quieres; "Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas".

Si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos. Si aún no tienes perro que te ladre es porque no quieres, puesto que has tenido oportunidades, pero a la hora de la hora te vuelves muy exigente. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Es momento que pienses un poco más en ti antes que en los demás, algunas veces hay que ser egoísta para lograr todo lo que quieres y necesitas; "Cuidado con contar planes y sueños, la envidia no duerme y podrían salarte el asunto".

Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te confundas, a veces sueles confundir mucho la necesidad de la caricia con lo que viene siendo el amor y al final terminas haciendo daño a la otra persona. Algunas veces te vas a dormir con pensamientos pesimistas muy tontos, recuerda que el cumplimiento de tus sueños, metas y proyectos va a depender de tu sacrificio; "Despójate de todo eso que te hace daño, no te va a conducir a nada bueno".

Que te valgan comentarios negativos en tu contra, ten presente que si hablan de ti es porque no han logrado lo que tú has hecho. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas. Tu ingenuidad se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez. Siempre fuerte y optimista a cada golpe que las personas te dan, esa es la clave, ya que te ha llevado a donde hoy estas; "Te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz".

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, de una vez por todas, ponte ya las pilas y no caigas más en pendej*adas que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa' tener a quien se te dé tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Te llegará la invitación para una salida o viaje exprés en próximas fechas. Aléjate de relaciones prohibidas no vale la pena comer las sobras de otras personas; "Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente".

Amistad te buscará pa' pedirte el consejo o darte un chisme. Tu buen carácter será el arma perfecta para lograr lo que has traído en mente, no te limites en nada de hoy en adelante y aprende a disfrutar cada cosa que la vida te pone a tu paso, tu valentía y fuerza de voluntad te llevarán por un camino bastante bueno en el cual aprenderás a dominar tus sentimientos, se les será difícil volver a engañarte, ya que has aprendido un ching**os de los golpes y traiciones de tu pasado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, una vez más, ten cuidado con cambios de humor, puesto que podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño; "No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tú sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso".

La vida es muy corta y esta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente, puesto que habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios, ya que estarán a la orden del día. A veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a dañarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, existe una oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida o "juntación" con amistades. Ponte las pilas, ya que solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja, puesto que vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca.

Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. Ten mucho cuidado en lo que deseas, por el hecho de que el universo podría ponértelo frente a ti. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas.

Escorpio

Para los ESCORPIO, signo del zodiaco que este mes domina, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, esa relación en la familia mejorará y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión; "Si buscas encontrarás, no andes dando atole con el dedo en las redes sociales, eres muy de prender la sopa y no comerla".

No esperes que te busquen, si te interesa ve tras eso que tanto amas, si te rechaza al menos tendrás la certeza de que lo intentaste. Sueño premonitorio que te va a indicar algo que está por suceder. En el amor grandes cambios que tendrás que atender a la brevedad sobre todo si tienes pareja, ya que se vienen enfrentamientos, inseguridades y celos. No te quejes porque tú has hecho lo mismo; "Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estás en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias".

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, en el momento que creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta de que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Amores baratos solo son para un rato, no trates como rey o reina a quien solo te busca por un día y a los dos te olvida; "Un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés".

¡Aguas compadre! Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de interés y trabajo constante, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa; sin embargo, le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti. Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver; "Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. El karma y la vida se encargarán de poner las cosas en su lugar".

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tú al menos que te estén dando pa'l gasto. Hay posibilidades de que un familiar te visite, te la vas a pasar muy bien, ya que tienes tiempo que no lo ves; "No te culpes por tonterías que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende".

Te vienen muchos cambios laborales los cuales mejorarán tu economía, quizás haya un cambio de horario que te provoque insomnio, pero solo será los primeros días. Cuídate de negocios turbulentos, no te arriesgues, puesto que podrías meterte en problemas legales; "No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño, pero al final de cuentas ha habido mentiras".

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ¡Eres un suertudóte!, ya que te espera una noche muy buena en estos días, muchas probabilidades de embarazos en la familia, cuídate mucho si no quieres ser tú o tu pareja los que salgan con su sorpresita. Mucha suerte en juegos de azar si te pones las pilas podrías salir beneficiado. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación; "Ya déjate de mediocridades, a la fregada la gente falsa, las traiciones en tu vida se deben a tu ingenuidad porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas mendigas personas".

Aguas con una amistad que conociste hace no más de dos meses, te va a traicionar hablando fregadera y media de ti, por una parte, te muestra la cara de tu mejor amigo y por otra no te aguanta ni te puede ver en pintura, existe mucha envidia de su parte hacia ti; "Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma".

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, se vienen cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días. Ten cuidado con cambios de humor podrías lastimar a tu pareja en caso de tener o a una amistad muy querida. Todas esas cosas que pensaste de una persona y te negabas a creer te darás cuenta de que resultarán ciertas, te va dolor esa situación, no te desanimes ni te sientas mal, recuerda que nadie es indispensable en tu vida y todos pueden ser reemplazables.

Un nuevo trabajo te espera; sin embargo, es importante que no sueltes lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. Termina relación de una amistad. Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera. Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va a mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya a ir de esa manera. Ten cuidado con persona de piel morena que aparecerá en estos días, no tiene buenas intenciones contigo.

