Horóscopos de Nana Calistar para HOY 15 de noviembre: esto te espera este martes

¡Ya llegó, ya está aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este martes 15 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Escorpio es el signo que domina este mes. Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!.

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, empezarás a planear algún viaje. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda; "Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas".

No es momento de cambio de casa o ciudad, es momento de esperar un poco más a que los tiempos mejoren para que las cosas se den de una mejor manera. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual si no te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada.

2. Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, debes tener cuidado con esperar mucho de las personas que te rodea o te llevarás grandes decepciones, no es momento de cobrar venganza, sino de sentarse y esperar que la vida se va a encargar de hacer lo suyo; "Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas".

Cuida mucho como actúas con las personas que quieres, ya que podrías andar de un humor que ni tu santa madre te aguante y herir a quien ni la debe ni la tema. Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres. Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo; "Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente".

3. Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, se viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más canijo o canija, ya que solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere. Es importante que cuides tu alimentación para evitar dolores gastrointestinales; "Una fiesta o evento se aproxima esta semana, te vas a enterar de que te han reemplazado".

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti; "Es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso".

4. Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, esos sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. Que te valgan comentarios negativos de otras personas que no tienen qué hacer tienen; "Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tiznada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado".

Aprende a confiar un poco más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas sin hacer caso a críticas de personas envidiosas que no han construido nada en su vida. Pon atención a tus sueños, ya que muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malentendidos, "Es posible que tu carácter esté cambiando en los últimos meses y cómo no, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste volver a creer y confiar en las personas".

5. Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto

Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado, puesto que es muy parecido a lo que has buscado en mucho tiempo. Un evento social o salida con amistades se aproxima. Ten cuidado con salidas inesperadas y más si no están planeadas, ya que las cosas podrían salirse de control y al final vas a salir perjudicado.

No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores, por el hecho de que la has regado bastante en tu pasado; "Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas, ya que ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso".

6. Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en este mes es probable que en este mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. Cuida tu carácter está muy fuerte e impulsivo podrías lastimar a quien tanto quieres; "Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza, ya que por celos podrías cometer un grave error".

Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, ponte pilas y lo que buscas y deseas lograr en tu vida o de lo contrario vas a perder el rumbo. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes; "Tu fregado carácter no te ayuda en nada, ya que en unos días puedes ser el ser mejor y noble que existe, pero en otro la cageteas bien gacho, puesto que ni tú te aguantas".

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, de tener pareja, ten cuidado con amistades, ya que le andan echando los perros. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada. "Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías sobre tu persona".

Pagarás cada golpe que has dado a quien no lo merecía, recuerda que el karma es canijo cuando menos acuerde te va a llegar tu hora, así como a quienes te dañaron. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores, puesto que ya bastante la has regado en tu pasado. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti; "Aprende a no dejar ir a las personas que te han demostrado con hechos lo importante que eres para ellos".

8 Escorpio

Para los ESCORPIO, signo del zodiaco que este mes domina, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, debes tener mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida, ya que podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes, puesto que podrías enfermarte. Hay amistad que no te ve con buenos ojos y en estos días sabrás de quién se trata, deberás de ser muy inteligente para darte cuenta y cuidarte las espadas.

Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes. Chismes familiares y empezará a planearse un viaje. Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas. Una amistad saldrá con su domingo siete; "En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu arrastrada vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien".

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deberás darte ese taco y la oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Una noticia laboral o de un negocio te llega. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual triunfarás en el área del amor; "Debes aprender a esperar lo que recibes así que cuidado con lo que le das a las demás personas porque será en la misma medida lo que recibirás".

Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti. Deja de pensar en eso que solo te hace daño y pone de malas, momento de que empieces a valorar a quien tienes a tu lado. Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño, ya que no es algo digno de ti. Aprende a pasar más tiempo con tu familia y disfrutarla al máximo sin tener que dar; Mírate en el espejo de tu pasado y pregúntate si has logrado lo que se necesita para hacer feliz y qué te falta para hacerlo en caso de que no los seas; "Una amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti".

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, debes saber que si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones. Planearás un viaje con una persona especial; "Se le va a caer el teatrito a quien estaba jugando contigo".

Te va a llegar dinero de sorpresa y deberás de aprovecharlo bien en lo que necesitas para que el día de mañana no te quejes de la situación. Aprende a no lanzar veneno a quien no te hace ni madre porque eres de cuidado y sueles desquitarte con quien no lo merece. Deja que el mundo ruede y haga cada quien de su vida lo que le venga en gana, tu vive y disfruta a tu manera sin tener que dar explicaciones; "Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure".

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío. Empezarás a planear algún viaje; "El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma".

Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo, ya que podría entrar en un ciclo muy depresivo. La vida es una así que vívela y disfrútala al máximo, no te quedes con ganas de nada y sé feliz a tu manera sin dar ninguna explicación; "Ya no te flageles tanto, no eres culpable de todas tus caídas, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado utilizarte".

12. Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso.

No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú, algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar con éxito una relación, que te valga ñonga todo, aprende a no necesitar de una pareja para ser feliz, sal, diviértete y sé feliz con lo mucho o poco que tienes que nadie lo va a hacer por ti.

Es momento de cuidar más la parte emocional porque podría estar expuesta, no permitas que nadie se enrede en tu corazón y te haga pasar momentos complicados; "Pon atención a tus sueños, ya que muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío".

SIGUE LEYENDO

Siempre engañan, ellos son los signos zodiacales más mentirosos

No les importa: 3 signos zodiacales que son malagradecidos y poco humildes

Fogosos e inteligentes: 3 Signos zodiacales que son los más sapiosexuales en una relación