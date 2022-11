Pantallas para el Mundial: 3 marcas buenas, bonitas y baratas, según la Profeco

Si estás pensando en comprar una pantalla barata y de buena calidad para ver los partidos del Mundial de Qatar 2022, deberías tener en cuenta las siguientes marcas y modelos que recomienda la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para hacer una compra de calidad y no vivir una mala experiencia y romper tus bolsillos en un momento de adrenalina a ver promociones baratas o engañosas.

En la Revista del Consumidor 549, de este mes de noviembre 2022, la Profeco recomienda que para evaluar una pantalla se necesita analizar diferentes aspectos, entre ellos: la calidad de audio, calidad de imagen, calidad de color, capacidad de reproducción de dvd, blue ray y señal convencional de TV abierta, así como capacidad de sintonizar la mayoría de canales de televisión abierta, servicios de streaming que ofrecen, capacidad de conexión de teléfonos inteligentes, garantías y manuales en idioma español. Aquí una lista de otros productos analizados por la Profeco.

Ten cuidado al comprar una pantalla. Foto: Pixabay

Pantallas bonitas y baratas para ver el Mundial 2022

Según el estudio realizado por la Profeco en 2022, las marcas y modelos de las televisiones que recibieron mejores calificaciones en formatos de 43'', 49'' y 55'' son:

Hisense

LG electronics

Samsung

Siempre, compara precios. Foto: Profeco

Otras marcas de pantallas que la Profeco destaca son:

Sony

TCL

Estas pantallas fueron clasificadas entre las que ofrecen mejor calidad en su imagen, todas tienen un funcionamiento aceptable en cuanto a su resolución, por otra parte, ninguna de ellas tienen un sonido muy potente, debido a su delgadez no poseen el espacio para ponerles cajas de resonancia más grandes. Otra dato importante que señala la Profeco, es que observar con detenimiento las garantías y manuales para saber como darle un mejor uso y tiempo de vida a nuestra pantalla, así como también no olvides comparar precios en este próximo Buen Fin 2022 y comprar únicamente lo que te sea necesario e indispensable.

Lo caro no es garantía de calidad. Foto: Profeco

Los grandes eventos deportivos impulsan las ventas de televisores, playeras y balones oficiales, entre otras mercancías oficiales. Para que en esta Copa Mundial 2022 no te metan un gol, haz un consumo razonado, compara precios, elige informado y ante cualquier abuso acude a la Profeco, no dudes en denunciar.

¿Dónde ver el Mundial de Qatar 2022?

De 64 partidos que se jugarán en Qatar 2022, 32 se transmitirán por televisión abierta. Si solo quieres ver los juegos de la Selección Nacional Mexicana no necesitas contratar ningún servicio extra, ya que generalmente son transmitidos de forma gratuita en este sistema de televisión.

Televisión de paga: Verifica la programación; de esta manera sabrás en qué canales y cuántos encuentros transmitirá tu proveedor de servicios. Revisa si tu paquete contratado transmitirá los partidos que quieres ver. Te deben respetar el plan contratado Si estaba incluida la transmisión de la Copa Mundial tu proveedor debe respetarla. Si te quieren cambiar el plan contratado, exige su cumplimiento. Si la Copa Mundial no está incluida, consulta con tu proveedor las opciones que puede ofrecerte.

Trata de no endeudarte con gastos innecesarios. Foto: Profeco

Internet o plataformas de video streaming: Muchos partidos del mundial de futbol no serán transmitidos en la televisión de paga, pues el organizador del evento vendió la exclusividad a varios prestadores de servicios entre los que se encuentran algunas plataformas de streaming. Si deseas contratar este servicio, lee y revisa detalladamente los términos y condiciones para que no te sorprendas, pues estas plataformas no están reguladas por la Profeco.

