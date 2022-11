Imagen espeluznante: una mujer logra captar un fantasma en su casa, el resultado es impactante

Una madre de cuatro hijos de Pensilvania se volvió viral tras publicar una imagen de un supuesto fantasma captado por su cámara de seguridad; la mujer incluso está considerando mudarse de casa de lo asustada que está por la experiencia paranormal. Se trata de Amanda Pitt, de 34 años, quien reside en Pensilvania, Estados Unidos. "No podía volver a dormir, me acosté y encendí la televisión porque estaba asustada", aseguró.

Aseguró que todo parece una película de terror, pues se despertó cuando oyó "pasos fuertes" en su casa a las 3:40 de la madrugada del 21 de octubre. Cuando miró la cámara de seguridad, vio lo que parecía ser una figura fantasmal de pie en la puerta de su cocina. "Me aseguré de que Jeffrey (su esposo) seguía en la cama porque pensé que podía ser él… Comprobé la cámara y la miré fijamente durante un rato porque me pareció ver a alguien", narró.

Hay quienes creen que es falso porque no se ha publicado el video de lo ocurrido. Foto: Especial.

Pensó que era un ladrón

En una entrevista para el medio “The Mirror”, la mujer contó que hizo que su esposo se levantara de la cama para enfrentar al intruso, pero al bajar no había nadie, ni señales de que alguien hubiera entrado e inclusive el perro estaba tranquilo.

Aseguró que los días 21 de casa mes es cuando la actividad paranormal sucede. Foto: Especial.

Guardó una captura de pantalla de lo que vio en su momento, pero incluso entonces siguió comprobando la cámara, segura de que sólo había imaginado lo que vio. No es el primer incidente fantasmagórico que recuerda la familia, y los extraños sucesos les han llevado a considerar la posibilidad de mudarse.

Hay actividad paranormal

"Ya han pasado cosas aquí… Las personas que vivieron aquí antes no vivieron mucho tiempo, pero nunca descubrimos por qué", narró. Desde que llegaron en 2020 ha recibido notificaciones de las cámaras de vigilancia, aun cuando sólo está ella y el resto de su familia ha escuchado ruidos extraños.

Su familia también ha escuchado cosas extrañas. Foto: Especial.

El primer evento verdaderamente extraño ocurrió cuando la familia estaba fuera de la casa y la cámara de seguridad grabó una puerta de la casa abriéndose por sí sola y en otra ocasión el fregadero de la cocina se accionó solo, según documentó el Dario The New York Post.

"Nunca he sido un creyente de los fantasmas, pero nos han pasado cosas que nos hacen cuestionarlo… Esa imagen es aterradora. Pensar que hay algo así en tu casa te lo cuestionas todo… Cuando nos mudamos por primera vez no pasó nada, no fue hasta que llevábamos casi un año entero viviendo aquí ", refirió.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO | Hombre se viraliza por comprar una jaula de pericos y liberarlos en la calle

La historia de la ciudad maya sumergida que aparece en la película "Black Panther: Wakanda Forever"