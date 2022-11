Horóscopos de Nana Calistar para HOY 11 de noviembre: esto te espera este viernes

¡Ya llegó, ya esá aquí!, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este viernes 11 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá en con la familia, el amor, en la fortuna y la suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión sobre lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

Esto les espera a los signos del zodiaco hoy Foto: Especial

A continuación te presentamos lo que trae Nana Calistar para cada uno de ellos, ¡Mucha atención!.

1. Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES, Nana Calistar te dice que existe la posibilidad de aflojar la caricia con una amistad. Se viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con esa persona que es importante para ti, podría ser tu amante, no te quedes con ganas de hacerlo amonos. También viene la posibilidad de iniciar un negocio de ventas por facebook o alguna de esas páginas. "Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, si no estás seguro o segura de la información quédate calladito".

Además, es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives, especialmente de tu trabajo, estás harto y ya no haces las cosas con pasión como iniciaste, recuerda que si no pones de tu parte y no pides o hablas, no se te dará; caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento; "El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso, especialmente tu cuerpo".

2. Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no debes permitir que esos errores del pasado trunquen tus sueños, se vienen días cargados de energía positiva. Manda a la shingada a esa amistad de piel blanca que solo te trae en chismes, deberás aprender a no contar con ninguno de tus planes, pues por esa cuestión es que no se consolidan ni llevan a cabo porque todo es mala energía.

Andarás bien harto o harta de tu trabajo, ya que sientes que ya no te te está llenando y se ha convertido en rutina, será momento de buscar mejores oportunidades y no soltar las que tienes hasta tener asegurado tu fututo, no seas p3ndej4. Regresarás al ejercicio y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que decían de él o ella resultó cierto, ni pedo la vida sigue.

Te enterarás de ciertos chismes que andan rondando en tu familia, pero a estas alturas te vale madre. La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días y más porque andas en celo; sin embargo, podrías equivocarte si eliges sin pensar, espera el momento adecuado para dar ese paso, date tu lugar, deja la put3ría por un momento; "El amor siempre estará en ti, así que disfruta el momento y la vida".

3. Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, debes dejar de pensar en quien ya se fue y no va a regresar, la vida estará llena de oportunidades nuevas en el amor; aprovéchalas y no andes llorando a cualquier ñonga. También se viene un viaje y te llegará familia del extranjero con quien pasarás de lo mejor; "Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso, oportunidad de viajar al extranjero con mejor sueldo, échale ganas".

Debes dejar que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos a tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que ya cometiste en tu pasado, ¡ponte perrisima!, tienes el poder para corregir cualquier error, pero no está permitido seguir viviendo en la misma mierda; "En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos y puestos".

4. Cáncer

Para los CÁNCER, los signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, debes hablar con tu yo del pasado para darte cuenta de que ya has cambiado y si ha sido para bien o para mal. También se vienen amores del pasado y con ello nuevos socavones, aprende a decir que no y ver cuestiones nuevas para tu futuro si de verdad quieres un cambio; "¡Ponte buzo! Que ya se te quite lo p3ndeja, es momento de crecer en todo sentido, de ponerte perra para que no te vuelvan a ver la cara; tu signo es fuerte y decidido, siempre consigue lo que quiere, pero el problema es que se deja manipular por muchas personas de su pasado y de su círculo de amigos.

Se vienen cambios importantes en los que madurarás y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas se irá una amistad muy querida y hasta un familiar. Fin de semana muy intenso, pues estarás algo lastimado del corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos, han hecho contigo lo que quieren; sin embargo, tienes una fuerza muy grande en ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho y la felicidad te alcanzará donde sea que te encuentres. Sé más cauteloso en los negocios, pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria

5. Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, eres inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor, pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas, deja de lamentarte y de hacerte la víctima, al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal, la vida se encargará de devolverte con creces lo que te debía, el problema es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar.

No deberás confundir tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. Llegará una persona a tu vida, podría ser un mayor, pero te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue, pues te encanta la mala vida, vivir en el engaño y la mentira; deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tú, pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres, te valoras y te cuidas, nadie lo va a hacer por ti.

6. Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, un nuevo amor está por llegar a través de las redes sociales o por una amistad, te dará tus buenas noches de pasión desenfrenada. Además, en el amor recordarás a quien ya se fue, pero sabrás que fue lo mejor, pues si él hubiera seguido contigo posiblemente hubieras perdido más de lo que pudieras haber ganado; "Habrá cambio de planes de última hora, te enterarás de que una amistad andará hablando mal de ti, un familiar se enferma, pero saldrá adelante en pocos días".

Una persona de piel morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia. Deberás tener cuidado con cambios repentinos en tu vida, si no vas a mejorar en tu persona no los hagas, sueles prometer cosas que te cuesta cumplir. Habrá momentos en que te desespera la pasividad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les dé su gana. Ese amor de una noche podría confundirte en tus sentimientos. Son días en los que reflexionarás mucho; "La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes".

7. Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, debes saber que te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos. Lleva a cabo ese negocio, será la clave de tus mejoras económicas. Es posible que llegue la oportunidad de cambiarte de trabajo, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, toma al toro por los cuernos y has lo que te dicte tu corazón.

Pon un alto a esas personas que tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Llega esa expareja, te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con ella; "Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen".

8 Escorpio

Para los ESCORPIO, signo del zodiaco que este mes domina, nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, una amistad termina su relación y podría necesitar tu hombro para llorar. No finjas sentimientos que no sientes, trata de no exigir lo que no puedes dar y ofrecer. Hazte responsable de tus metas, deberás cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas; "No dejes todo para mañana y empieza a trabajar en lo que quieres desde hoy".

Trata de controlar controlar tu humor y no atraer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto con tu pareja. Toma en cuenta los consejos de la familia y no manipules a tu pareja. No temas a los cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Al final pierdes mucho por nada. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande. Ya no estás para perder el tiempo y vivir por personas que no te valoran. Si sientes que algo no sale como espera inténtalo de nuevo.

9. Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deberás cuidar tus espaldas, ya que te rodean personas a quienes consideras amigos y se la han pasado hablando mi3rda en tu contra con otras personas. Deja de buscar en otro lado de lo que ya tienes a tu alrededor, debes darte la oportunidad de conocer a quien te rodea, pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas solo por seguir bonitos cuerpos.

Habrá chismes siempre en tu vida, pero recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias por perra que es, que se te resbalen, no deben afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan para el gasto. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Tu bipolaridad estará a flor de piel. NO trates de cambiar tu esencia por quien no va a mover una pluma por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece; "No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención".

10. Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no deberás permitir que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado; "La vida te pondrá en una situación bien c4bron4 que hará que valores lo que de verdad importa y te dejes de mam4das".

Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho. Ten cuidado con amistad de piel blanca, pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta; "Viene dinero en puerta y mucha estabilidad en los dineros y negocios que si te pones perro podrás aprovechar y sacar delante de la mejor forma y manera".

11. Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en el mundo de los negocios, sabrás cuál te mueve más, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos sobre todo si no te dan para el gasto. Si tu pareja se muestra distante, pregúntale y arregla las cosas como Dios manda.

Deberás tener paciencia y no esperes que los cambios en tu vida se vean a la brevedad, cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados. Se viene una enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá bien. Cuídate de pérdidas de objetos. Esa amistad te busca para pedirte consejo. Tu carácter te va a ayudar en una situación que está por suceder, pon un alto a las personas que se quieran meter en tu vida; "¡Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres y creerte demasiado chula, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti más a una persona que te interesa mucho!".

12. Piscis

Finalmente, para los PISCIS, nacidos entre el 20 de febrero y 20 de marzo, no debes aparentar con nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante te hará bien feliz mija.

Te vienen buenas oportunidades en los negocios de alimentos y una verdad sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar y no es tu pedo. Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar así que no seas m4mona. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente. Amores del pasado retornan y posibilidad de un viaje antes que termine el año, podría ser un lugar cercano.

