Día del Soltero: 3 Signos zodiacales destinados a quedarse solos, tienen la peor suerte en el amor

¿No tienes pareja? Ya hay un día para celebrar a todos los solteros, ya sea por elección propia o porque no tienen suerte en el amor. Sin embargo, la astrología también tiene mucho que decir y es que, la soledad también tiene mucho que ver con tu signo zodiacal, pues algunos son más propensos al desamor.

Nuestra personalidad, así como nuestras emociones o instintos se rigen por los astros, planetas y elementos que rigen a nuestro signo del zodiaco. El Sol, la Luna y el planeta ascendente son quienes influyen en nuestra vida amorosa y quizás los culpables de que no encuentres a tu media naranja.

Además, existen unos signos zodiacales más propensos a estar solos para siempre, descubre si formas partes de esta lista y toma nota para descubrir cómo encontrar el amor.

¿Estás destinado a estar soltero según tu signo zodiacal?

Sagitario

Este signo del zodiaco siempre está en movimiento, le gusta explorar nuevos mundos y le gusta mucho su libertad. Por ello, es díficil que pueda establecerse con alguien que pueda seguir su mismo ritmo, ya que no suelen comprometerse a pesar de sus sentimientos.

Aries

Son signos zodiacales que aman hacer lo que su propio yo les dicta, no les gusta que les digan que hacer o que decidan por ellos, quizás la vida en pareja no es lo suyo. Aunque son seductores por naturaleza y se les da bien la conquista, aman su espacio personal, por lo que pueden fracasar en las relaciones el descuidar a su pareja o ser egoístas con sus prioridades.

Acuario

El signo zodiacal de Acuario es el más propenso a estar soltero y no tener ningún compromiso. Aman su espacio y libertad, por lo que no ofrecen un cuento de hadas a su lado aunque te hagan sentir la persona más especial cuando están juntos. No se sienten comprendidos, por lo que prefieren su libertad y tiempo a solas.