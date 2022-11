Una mujer triunfa y se enriquece en OnlyFans a pesar de ser prófuga de la justicia

Una mujer se volvió viral por afirmar que es madre y fugitiva de la justicia en Noruega, pero ahora vive como toda una millonaria en Escocia gracias a los ingresos que obtiene con su cuenta de OnlyFans. Se trata de Lisa Marie Mathers, de 30 años, quien es presuntamente perseguida por Interpol por un asunto legal no especificado con las autoridades noruegas.

Es madre de seis infantes. Foto: Especial.

Recientemente contó que salió de Noruega en 2013 y no ha vuelto desde entonces. Lisa, quien es madre de seis pequeños de entre dos y 12 años, detalló que en 2017 fue requerida por las autoridades, pero no acudió, por lo que no ha salido de Escocia para vacacionar porque teme ser detenida.

Regresó a su país natal para escapar de la ley

Originaria de Escocia, Mathers se trasladó con sus padres a Noruega a los 13 años. Allí permaneció hasta que conoció a su actual marido, Paul. Tras sus problemas, los cuales no te taló, la pareja regresó a Escocia, donde comenzó a trabajar en un club de striptease para ganar algo de dinero y eventualmente llegó a crearse una cuenta en OnlyFans.

Su marido la apoya en todo. Foto: Especial.

En agosto, la madre comenzó a estudiar una carrera de inglés en la Universidad de Inverness, en Escocia, mientras publicaba en OnlyFans. Pronto decidió dejarlo cuando el estrés de estudiar, ser madre y mantener su cuenta de OnlyFans fue demasiado.

Su marido la apoya

Mathers precisó que pertenece ahora a una agencia y ha llegado a ganar hasta 115 mil dólares al mes y dice que está en el 13% de los mejores creadores del sitio gracias a que graba contenidos privados solicitados entre seis y ocho horas al día. Aclaró que su esposo la apoya en todo, según documentó el sitio Daily Star.

"Nunca ha tenido un problema con lo que hago y me apoya mucho…Cualquiera debería hacerlo y podría hacerlo… Deberíamos presumir de lo que tenemos", concluyó en una entrevista para medios locales.

SIGUE LEYENDO...

La colombiana Aida Cortés: 5 IMÁGENES en atrevidos bikinis desde la cama

Issa Vegas: 3 FOTOS coquetas en bikini con los que se corona como la más bella