Horóscopos de Nana Calistar para HOY 10 de noviembre: esto te espera este jueves

¡Ya llegó, ya esá aquí!, Nana Calistar trae sus mejores predicciones para este 10 de noviembre a sus seguidores, quienes desean saber lo que les deparará el destino a cada signo del zodiaco, y así iniciar su día con el pie derecho.

La vidente revela a los 12 horóscopos consentidos lo que el universo tiene para ellos y lo que trae la familia, el amor, la suerte y fortuna a su vida, para que reflexionen las acciones y seguir el camino del bien para tener paz espiritual y sentimental.

Las estrellas se alinean para dar la mejor predicción a los signos del zodiaco Foto: Especial

¡Despierta! A continuación te diremos lo que trae Nana para cada uno de sus consentidos para este jueves.

1. Aries

Nana Calistar pide a los signos del zodiaco nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril bajo el signo de ARIES, cuidar sus sentimientos, pues sueles culparte de errores ajenos y de alguien que vive en tu propia casa. Un familiar enfermará, pero no será nada grave, solo es el puro susto. "Si tienes una relación y no hay reciprocidad, estás con la persona incorrecta, no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja".

Llega ese negocio que tienes en mente y podría resultarte mejor de lo que crees, solo es cuestión de concretarlos; "En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca, no te quiere y no te necesita será la medida que sigas sufriendo; ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti". Agarra fuerza porque un viaje se planea, pero podría no salir como quieres.

2. Tauro

Los hijos nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril bajo el signo de TAURO, no deben de descuidar su vida por nadie, no vale malgastar tu tiempo en quien no lo merece. Deberás cuidar mucho las cuestiones de trámites y pagos, ya que podrías cometer un error y terminar desfalcándote en el área de los dineros; "Es momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, el pasado quedó atrás, y la vida te ha puesto pruebas bien fuertes, aunque siempre has sabido lograr salir victorioso, continúa así y no te ap3ndejez,

Quizás podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguna, pero no es momento de reprocharte ni dejarte caer, aprende a vivir el presente y mandar a la shin... esas cuestiones que te detienen en tu camino. "No te engañes en tus sentimientos y si esa persona que está a tu lado te hace sentir especial dale la oportunidad de entrar en tu vida".

3. Géminis

Los nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio bajo el signo de GÉMINIS siempre buscan más y la caricia siempre será una parte importante en tu vida. Esa amistad necesita de ti y las has ignorado cuando más te ha buscado, recuerda que la rueda de la fortuna siempre gira y tarde o temprano requerirás de él o ella. "Siempre fuerte, optimista, con el corazón en alto, no temes a cambios, pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades".

Esa gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene te cae mal. Te visitará un familiar que tiene mucho que no ves y posiblemente vaya de otra ciudad. Esa amiga o amigo tiene interés por ti, pero lo único que quiere es la caricia y después ni adiós te va a decir. Cuidado porque te enteras de infidelidad de una amistad y su pareja; no sabrás cómo reaccionar. Se viene el cierre de algunos ciclos en estos días, el amor te sonrío hace tiempo; sin embargo, las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de bendecir las enseñanzas que te dejaron.

4. Cáncer

Los nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio bajo el signo de CÁNCER, llegará un nuevo amor, pero no lograrás identificar, ya que estarás pensando en esa persona incorrecta. ¡Enhorabuena! Vienen oportunidades de trabajo, pero no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. "Deja que tus enemigos ladren todo lo que quieran, no te metas en más problemas al final lo que digan es su problema no el tuyo".

Es momento de que despiertes y comiences a ver por ti, disfruta lo que la vida te pone enfrente y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en manos de cualquier hijo de vecino podría ser un error que lamentarás, así que si estás iniciando una relación toma tus precauciones. "Debes aprender a mandar muy lejos a esas personas que te estorban para que puedas ver progreso en tu vida.

5. Leo

Los nacidos entre el 24 de julio y el 23 de agosto, bajo el signo de LEO, pese a que eres muy alzadito, algunas veces estás papando moscas y das tu brazo a torcer sobre todo en cuestiones del corazón. Deja ya de lamentarte por las tonterías que no hiciste en tu pasado, no era el momento de hacerlas en su tiempo hasta que el universo lo determinara.

Date la oportunidad de ver más por ti y de creer en tus capacidades que lograrás todo lo que desees, en el amor si no tienes pareja se vienen buenas oportunidades, eres exigente, por ellos, debes de tener mucho cuidado porque podrías asustarlos, no pretendas que te quieran como tú quieres, sino como ellos saben querer. "En el trabajo muchas mejoras, pero debes tener cuidado con compañeros de trabajo o personas cercanas que buscarán de alguna manera de dañarte".

6. Virgo

A esas personas nacidas entre el 24 de agosto y 22 de septiembre bajo el signo de VIRGO, deberás aprender a hacerte de enemigos y a cuidar mucho tu círculo, de lo contrario, podrían estar filtrando información confidencial que solo tú conoces. Es momento de abrirle las puertas al amor en caso de estar soltero o soltera, no cierres las puertas a esa posibilidad de estar bien y ser feliz, disfruta lo que la vida y las situaciones ponen en tu camino y comete a quien te tengas que comer sin dar explicación a nadie.

Cuidado porque el karma te buscará en próximas fechas para cobrarte cada factura que le debes cuando eras más perra que bonita, pero no tengas miedo, no morirías y saldrás a flote; sin embargo, no cambiarás tu forma de pensar y ver la vida, pues sabes bien que quien te la hace, la paga. También debes tener cuidado con esas salidas de viaje, ya que podrías tener algún accidente automovilístico, toma tus precauciones. "En el amor, esa persona del pasado podría estar pensando mucho en ti, quizá dejaste un gran vacío que nadie logrará llenar, pero también así quedará porque segundas oportunidades no funcionarán y menos si hubo alguna infidelidad".

7. Libra

Aquellos que nacieron entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre bajo el signo de LIBRA, no te aflijas y deja la vida te sorprenda en cada momento y vívelo. Si ya tienes una relación, busca la manera de llevar la fiesta en paz y evitar faltas de respeto, de lo contrario las cosas se saldrán de control y será complicado detenerlas "Momento de mandar a la tiznada a todas las personas tóxicas que te rodean y que no te dejan ser feliz, que con sus problemas hacen tu vida más complicada, date la oportunidad de limpiarte toda esa basura que no te deja avanzar y que te detiene en tu camino, recuerda que para que tú estés bien, todo tu círculo también tiene que estarlo.

También es momento de que te cambies el chip y veas la vida de otra manera, busca soluciones a cada problema. En el amor no te ha ido de lo mejor; sin embargo, te has comido lo que te ha dado la gana, algunas veces te envenenas, pero otras has salido a flote y lo has gozado como nunca, así debe ser tu vida con altibajos, si el amor llega disfrútalo y si se tiene que ir que le vaya bien.

8. Escorpio

Para los signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre y que dominan este mes con ESCORPIO, ten cuidado con esos familiares abusivos que tratan de sacar provecho de ti para su propio beneficio, No pretendas ir tan rápido la vida, todo lleva un tiempo para que los resultados sean los esperados. "Deja que la vida te sorprenda con nuevas oportunidades y que el mundo siga su curso, pero no te pierdas en el camino para encontrar lo que estás buscando en la vida".

Se viene la llegada del amor y de personas de tierras lejanas que te dejarán cosas que te beneficiarán. Mírate más al espejo y enamorarte de la persona que ves ahí, porque tu principal problema siempre será la falta de amor propio. Tu carácter es de la tiznada y lo sabes, pero ese no es el problema, sino el que pretendas que todo se haga a tu modo, debes aprender a escuchar opiniones de los demás antes de querer imponer la tuya, eres un líder por naturaleza y quizás esa cuestión es la que no te permite confiar en nadie.

9. Sagitario

Para los nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre bajo SAGITARIO, los día de cambios en el amor se vienen para ti y las cosas mejorarán, incluso, hay posibilidades que salgas con tu domingo siete por atrabancado. "Aprende a darte cuenta de que la persona que está contigo merece tu atención, algunas veces das por hecho que eres una gran pareja, pero desconoces las necesidades de quien está contigo o la opinión que tiene de ti como persona y ser humano".

Tendrás que aprender a deslindarte de responsabilidades económicas que no te corresponden, de lo contrario, no hallarás la salida a dichas situaciones. En próximas fechas la vida te pondrá grandes pruebas, ya que personas de tu pasado aparecerán y habrá mucha incertidumbre en tu vida y en tu corazón, pero no vuelvas a cometer los mismos errores y permitas que la vida te cobre dos veces la misma factura, "Mejorarás en tu economía, solo debes seguir con el ritmo de siempre con el sistema de ahorro que has llevado asta ahora, no descuides esa parte porque sabes que eres una persona que gasta en cuestiones que no se necesitan.

10. Capricornio

Los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero bajo el signo de CAPRICORNIO, deberás cuidar más tu rostro del Sol porque estarás expuesto a algún problema en la piel por algún descuido. Es momento de ahorrar porque en el mes de diciembre podrías venirse baja tu economía; "Si las perras ladran es señal que vas avanzando, deja que digan lo que tengan que decir, no te preocupes por eso y menos si no te dan para el gasto, la vida es justa y en su momento el karma les ha de llegar y ya andarán con la cola entre las patas".

En cuestiones de tu corazón se ve buen panorama, ya que si no tienes pareja, en cualquier momento llegará esa persona que te robará los suspiros y te bajará los calzones, además, este cumplirá todos los requisitos que has exigido en una persona para que esté a tu lado; sin embargo, no debes de ser tan exigente porque podrías hacer que salga huyendo al ver el compromiso que se puede llevar contigo. "Muchos sueños premonitorios te van a avisar de cuestiones que van a suceder, cuidado con sueños con agua sucia o que se caen dientes, pues presagian tragedias dentro de la familia".

11. Acuario

Para los signos nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero con ACUARIO, deberás tener cuidado con esas amistades porque se ve una traición igual a la de Judas y te meterá en serios problemas. Te vas a fijar en alguien sea alguien fregón que valga los riesgos, no te fijes en cualquiera que solo te va a dar dolores de cabeza y te pondrá de malas; debes de ser muy exigente, pero también ofrecer lo mismo que pides.

Se vienen días en los que deberás buscar soluciones a los problemas que has venido arrastrando en los últimos meses porque si esperas más tiempo se te puede complicar. También deberás tener cuidado con viajes de última hora porque estarás expuesto a infecciones de estómago, trata de no comer en la calle y modificar tu alimentación que no ha sido del todo buena.

12. Piscis

Por último pero no menos importante, los nacidos entre el 20 de febrero y 20 de marzo bajo PISCIS, debes saber que la vida es bonita, pero eres muy p3ndejo o p3ndej4 porque solo te centras en los malos momentos y no en lo que en verdad debería ser importante para ti. "Debes bajarle de blanquillos a esa manera tan gris de reaccionar ante los demás, si en el pasado te fue de la fregada no significa que siempre te vaya a pasar lo mismo".

Si tienes pareja revísale el celular no por tóxica, pero sí porque vas a encontrar una imagen de infidelidad. En el amor andas más sola que un perro de la calle, últimamente no se te acercan ni las moscas y no es para menos, puesto que ese méndigo carácter que te cargas no te sirve para nada, solo para alejar a las personas que te rodean. "Es jueves de ponerte bien perra para que no te sigan viendo la cara de p3ndej4 sobre todo tus amistades".

SIGUE LEYENDO

Son unos coquetos, los 3 signos del zodiaco que le hablan bonito a todo el mundo

¡Cuidado!: Estos son los signos del zodiaco que pueden convertirse en tus peores enemigos

Siempre enamoran, estos son los signos zodiacales con la mejor personalidad