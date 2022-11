La influencer Yeri Mua es bloqueada de TikTok por enseñar de más en plena transmisión en vivo

La influencer Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, se volvió tendencia de nueva cuenta porque podría ser mo volver a hacer transmisiones en vivo en TikTok luego de que su vestuario le jugó una mala pasada y enseñó de más, lo cual está estrictamente prohibido en las políticas de la plataforma. Yeri suele causar polémica por sus actos, como cuando usó tenis sin quitarle las etiquetas.

Fue la propia Mua quien dio a conocer lo ocurrido: “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre. Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre. Pues ni modo...”, contó.

Está en sus normas

La duración del castigo podría variar, pero TikTok dice claramente lo siguiente en sus reglas: “No permitimos la representación de desnudos ni actividades sexuales (aunque se trate de contenido creado o manipulado digitalmente). No publiques, subas, transmitas ni compartas: Contenido que muestre o implique actividades sexuales con menores, incluyendo sexo o besos íntimos”.

Siempre causa mucha polémica. Foto: Especial.

La discriminaron por “bonita”

Hace un par de meses, Yeri estuvo en boca de todos, porque reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector.

La influencer aseguró, luego de compartir una fotografía de su nueva identificación oficial, que su imagen había sido editada para que se viera fea, por lo que quiso exhibir el resultado final. Yeri Mua aseguró además que recibió una mala atención por parte del personal del organismo, ya que una de las trabajadoras le "hizo mala cara".

