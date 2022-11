Drag queen se disfraza como Selena con un disparo en el pecho y las redes se le van encima

Una drag queen decidió disfrazarse de la cantante Selena Quintanilla, solo que enfatizó en un detalle que no pasó desapercibido para nadie; optó por recrear el personaje con un balazo en el pecho, lo que desató una lluvia de críticas y comentarios negativos por parte de los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que su recreación se trató de una burla a un trágico suceso en el que se vio implicada este icono de la música. El acoso fue tal que lo condujo a desactivar sus cuentas de Facebook e Instagram y tuvo que restringir el acceso a su TikTok.

Se trata del también cantante Cristóbal Plascencia quien trató de evocar con su disfraz la manera violenta en la que la conocida como "Reina del Tex-Mex" fue asesinada hace 26 años, el 31 de marzo de 1995, a manos de la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, personaje que desde entonces permanece en la prisión de Mountain View en Gatesville, Texas, en donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

El usuario Cristobal Plasencia García, originario de la ciudad de Guadalajara, fue identificado en su perfil de TikTok como @Soycristobalshow, red social en la que publicó las imágenes de su disfraz y cuenta que restringió debido a los duros comentarios que recibió por parte de los internautas. El joven cantante se describe además en su cuenta de Instagram como "transformista, caracterizador de mujeres y hombres".

Tunden a drag queen por disfraz de Selena con un balazo en el pecho

Tal parece que con su disfraz Cristobal Plasencia, en el que destacaba el balazo en el pecho, quizo representar la herida de bala que habría quitado la vida a la cantante estadounidense, lo que fue tomado por los usuarios como ofensivo para los familiares de la artista, así como para los fanáticos que aún disfrutan de su música.

Imagen del drag queen con su disfraz, la cual fue compartida en Twitter. FOTO: Especial

“Recrear la muerte de alguien es tan malo como disfrazarse de asesino en serie. No puedo creer que esa sea la tendencia de este año con los disfraces”, escribió una usuaria identificada como Celi en TikTok plataforma en donde Plasencia cuenta con más de 43 mil seguidores y la cual ha restringido ante las críticas recibidas.

Los fanáticos de la leyenda de la música consideraron que la decisión de Cristóbal de elegir un disfraz con esta característica evidenció la poca empatía hacia la familia de Selena Quintanilla y sugirieron que en todo caso, ¿por qué no le hacía un homenaje a la fallecida cantante? “Asqueroso… Otros fanáticos y yo estamos molestos porque esta drag queen #soycristobalshow realmente intentó convertir la muerte de Selena en una estética poniendo una herida falsa en su pecho… smh, no puedo creer que la gente sea tan despistada como para no pensarlo dos veces antes de hacer algo. ¡¡¡como esto!!!”, escribió otro usuario.

El usuario de TikTok Cristobal Plasencia terminó por restringir su cuenta en esta red social. FOTO: Especial

Las muestras de rechazo por parte de los usuarios se incrementaron al paso de las horas y en cada una de ellas dirigían duras críticas hacia la drag queen: “Esto es más que irrespetuoso. ¿No conocen a su esposo y padres, etc, van a las redes sociales y tienen que ver eso? Y se llaman a sí mismos fans, esto me da asco”; “Tratan su muerte como si fuera un momento de la cultura pop cuando ella fue literalmente m*rdereada a sangre fría” y “Actuar como Selena es solo un personaje para hacer cosplay. Ella era una persona real que pasó por un dolor real y ya sabes, fue asesinada”, fueron algunos de los mensajes que compartieron.

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas. FOTO: Especial

Ante la lluvia de mensajes negativos que recibió en sus redes sociales, finalmente Cristobal Plasencia optó por desactivar sus cuentas de Facebook e Instagram, mientras que su cuenta de TikTok, en donde cuenta con más de 43 mil seguidores, está restringida.

