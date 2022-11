Actriz para adultos perdió a un bebé tras romperse la espalda, así fue el dramático momento

Adriana Chechik, la estrella del entretenimiento para adultos que se rompió la espalda al brincar en una alberca de espuma en la TwitchCon 2022 en San Diego a principios del mes pasado, ha revelado las secuelas de la horrible lesión y entre ellas está el hecho de que estaba embarazada y perdió el bebé. También aseguró que se recupera lentamente, pero le cuesta no cansarse rápido.

Es conocida por sus películas ara adultos. Foto: Especial.

La también streamer contó que los cirujanos que la trataron "hicieron un trabajo increíble", ya que la complacieron con la solicitud de tratar de ocultar los puntos lo más posible, para que no afectaran su estética.

La consecuencia más grave

"Además, como, no me importa, todo el mundo lo va a saber pero estaba embarazada... y no me enteré hasta que estaba en el hospital", confesó en una transmisión en vivo vía Twitch. Detalló que sus hormonas están “locas” después de tener que someterse a una interrupción del embarazo por la intervención quirúrgica que requería su espalda.

Han sido semanas complicadas. Foto: Especial.

"Ya no estoy embarazada por culpa de la operación… No podía mantenerlo”, refirió, pero no ahondó en sobre cómo se siente al respecto o si tenía pensado tener al bebé si no hubiera tenido el accidente.

¿Qué le pasó a la también modelo?

Adriana se rompió la espalda por dos luego de un brinco y fue operada de urgencia para colocarle una barra de metal en la columna. Ella culpa a los organizadores del evento por el accidente, diciendo que no prepararon el espacio correctamente.

Ella había sido invitada a un evento de "face off" en la TwitchCon de San Diego, en el que ella y un rival tenían que derribarse mutuamente de los podios utilizando palos acolchados en una batalla al estilo Gladiador. Un vídeo compartido en las redes sociales muestra cómo se lastimó.

"También es culpa de las convenciones o del centro de convenciones por no haber inspeccionado la alberca y obligado a los procedimientos de seguridad", dijo Adriana después del evento. Otra streamer, conocida como "LochVaness", también afirmó haberse lesionado en el mismo lugar.

