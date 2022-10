Una estrella de OnlyFans se vuelve viral tras "golpear fuerte" a boxeadora profesional

Ebanie "The Blond Bomber" Bridges, una boxeadora profesional estadounidense, comentó que la estrella de OnlyFans Elle Brooke "tiene uno de los golpes más duros que ha conocido", por lo que podría vencer a otras deportistas. En una entrevista, la defensora del título femenino de peso gallo de la FIB, de 36 años, hizo esta atrevida afirmación y rápidamente se volvió viral.

Ambas entrenan en el gimnasio The Origin Gym con el prestigioso entrenador Mark Tibbs, lo que significa que la veterana Ebanie ha observado a Elle, de 24 años, que pelea aún como amateur. En su aparición en el programa Best Womens Boxing Show, Ebanie habló muy bien de Elle y compartió que tenía la mentalidad que tienen los boxeadores profesionales y que es necesaria para triunfar en este deporte.

"No es ninguna mentira, puede que sea una de las boxeadoras más duras con las que he estado en un ring… Pega muy fuerte", dijo. Confesó que en un principio no creía en ella, pero con el tiempo fue cambiando de opinión.

Elle Brooke es conocida también por su cuenta de OnlyFans

La noticia llega poco después de que Elle compartió algunas actualizaciones en su rutina de entrenamiento; sus fans quedaron sorprendidos con su habilidad.

Elle es famosa también por contar con un perfil en OnlyFans, así como por subir fotos en bikini y lencería a su cuenta de instagram. Tiene cerca de 500 mil seguidores y espera poder incursionar de manera más profesional en el box.

