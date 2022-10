Por 10 minutos, una madre intentó salvar del brutal ataque de dos perros a sus hijos

Una madre de dos hijos está hospitalizada con "puntos de sutura y marcas de mordeduras en todo su cuerpo" después de intentar intervenir cuando sus dos pitbulls mutilaron a sus hijos pequeños hasta la muerte el miércoles pasado. Se trata de Kirstie Jane Bennard, de 30 años.

La joven resultó gravemente herida por los perros cuando intentó apartarlos de su hijo de 5 meses, Hollace Dean, y de su hija de 2 años, Lilly Jane, a las afueras de su casa en el condado de Shelby (Tennessee). Ambos niños fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby.

Está estable, pero quedó muy herida

El estado de Bennard es estable, pero tiene una "incontable cantidad de puntos de sutura y marcas de mordeduras en todo el cuerpo, incluida la cara", escribió en Facebook Jeff Gibson, tío del marido, Colby Bennard. Aunque los detalles de cómo se desarrolló el ataque y por qué las mascotas se volvieron agresivas siguen sin estar claros, el trágico incidente habría durado unos 10 minutos, según Gibson.

Gibson también dijo que los "brazos y piernas de Bennard están vendados/envueltos completamente. Ese ataque duró más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado", dijo Canfield. El miembro de la familia también escribió: "Por ahora parece que no hay ningún daño permanente aparte de un corazón que nunca sanará", según recogió el diario estadounidense The New York Post.

Las mascotas, “Cheech” y “Mia”, formaban parte de la familia desde hace más de ocho años sin que se produjera ningún incidente violento, según declaró Kelsey Canfield, mejor amiga de Bennard. A los dos pitbulls se les practicó la eutanasia y aún están pendientes las autopsias de los niños.

"Decir que no tengo palabras y que mi corazón está roto desde que me enteré es un eufemismo. Estoy en absoluto shock. Rezando mucho, mucho, mucho para que Dios te sostenga a ti y a tu familia y te ayude a superar esto. Estoy aquí para ti siempre y te quiero mucho", escribió otra de sus amigas Stephanie Chipman en Facebook.

