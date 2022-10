Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 7 al 9 de octubre, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 7 al 9 de octubre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Fin de semana de estar renovando tu vida personal lo mejor que puedes hacer Aries como a ti te domina el Sol salirte a un día de campo caminar en la mañanas para que la luz solar renueve tu energía y te quite todo lo negativo. Recuerda ser paciente con tu pareja que siempre el amor va ver complicaciones pero nada que no se pueda arreglar.

El 7 de octubre es día de arreglar papelería de pagos de impuestos y seguro médico; te viene la invitación a un proyecto nuevo de trabajo y negocio acéptalo te va ir muy bien; te invitan a salir de fiesta este sábado trata de no tomar mucho alcohol porque después te da cruda moral. A los Aries que están solteros van ser días de muchos amores fugaces y apasionados nada formal y los que siguen con pareja va ser un fin de semana de mucha convivencia y amor verdadero.

Domingo de hacer arreglos para tu casa compras muebles como una pantalla o computadora , tendrás un golpe de suerte con los números 07,13 y tu color el rojo.

TAURO

Viernes día de estar arreglando papelería de trabajo de un nuevo proyecto y estar ya analizando hacer tu servicio social para tu Titulación recuerda que a tu signo lo domina el ser más terco y siempre consiguen el éxito en su vida. Trata de no estar con alguien que no te quiere solo por miedo a la soledad trata de darte un tiempo y empezar a conocer personas más compatibles contigo como del signo de Escorpión o Acuario que son tu pareja ideal.

Te llega una invitación a un cumpleaños en este sábado, te compras ropa y zapatos recuerda que a tu signo le gusta mucho estar bien arreglado, cuidado con problemas de cintura o espalda trata no esforzarte mucho en el ejercicio, te invitan la próxima semana a salir de viaje, te busca un amigo para invitarte a trabajar en una clínica, te viene un golpe de suerte con los números 08,17 recuerda usar mucho el color amarrillo para que puedas realizar mas tus metas en la vida.

GÉMINIS

Recuerdas mucho a una persona que ya no está a tu lado y eso te hace estar un poco distraído y sin ganas de trabajar recuerda amigo de géminis que tu signo le es muy complicado controlar sus sentimientos y más cuando son amorosos así que trata de salirte con tus amigos a distraerte y a conocer personas más compatibles contigo.

Viernes día de muchas juntas de trabajo para hacer cambios depuesto o te dan una jefetura, sábado de salirte con tus padres a comer y visitar a tus abuelitos, trata de controlar el exceso de comida y los vicios para después no tengas problemas en tu vida diaria, te invitan a salir de viaje pero no vas a poder y lo pospones hasta el mes de noviembre, te busca una expareja para pelear un asunto de pensión alimenticia, tendrás un golpe de suerte con los números 06,15 y tu color el verde.

CÁNCER

Fin de semana de muchos eventos sociales trata de quedar bien en todos y así no tener problemas con tu amistades porque no asistes alguno recuerda que tu signo es el alma de la fiesta y siempre va estar requerido, viernes día de sentirte un poco incómodo en tu trabajo y sientes que ya no te valoran y piensas mucho en cambiarte pero recuerda que primero necesitas conseguir otro trabajo mejor pagado y después dejar el que tienes para que no te quedes sin nada y trata de ser mas discreto en tus asuntos.

Terminas de hacer unos pagos y empiezas adminístrate mejor tu economía, preparas un bautizo o un cumple años familiar, a los que tiene pareja seguirán muy estables y con deseos de formalizar a los cáncer que están solteros les vendrá un amor fugaz del signo de fuego, tus números de la suerte son11.39 y tu color el morado y blanco.

LEO

El 7 de octubre es día de tener problemas con tus compañeros de trabajo y escuela este día va ser para tu signo muy estresante así que desde que te levantes ponte mucho perfume y cárgate un limón verde en la bolsa para neutralizar esas energías recuerda que a tu signo lo sigue mucho las envidias y mal de ojo así que protege siempre.

Con tu pareja vas estar de lo mejor solo van estar cambiando de amistades y ya no salir tanto de fiesta , te haces una cirugía plástica y arreglos a tu persona recuerda que el mejor el dinero gastado es en ti, domingo de arreglar tu casa para recibir bien a tus visitas , empiezas un curso los domingos de deportes y meditación al aire libre hazlo eso te ayudar mucho recuerda que el león siempre tiene que regresar a la naturaleza , tus nueros de la suerte son 04,77 tu color de la prosperidad el naranja.

VIRGO

Fin de semana de muchos eventos sociales y trabajo extra así que vas estar muy ocupado trata de organizar más tu tiempo y poder hacer todo lo que tienes pendiente en estos tres días, te llega la invitación de salir de viaje para este mes hazlo eso te ayudar mucho a sentirte mejor y renovar energías, ten cuidado con dolores de cabeza y problemas de cuello recuerda que el estrés a veces te hace sentir mal así trata de caminar por las tardes.

Ya no busques tanto el amor o la persona indicada déjalo que solo llegue porque si te apresuras te vas a quedar con el peor así trata de calmarte que el amor siempre va llegar. Tu número de la suerte son 01,21 tu color el blanco y verde, recuerda que tu signo es muy bueno para organizar y administrar trata de poner un negocio y te va ir de lo mejor, un amigo del signo de Aries o Piscis te busca para invitarte a una fiesta.

LIBRA

A veces no sale las cosas como uno desea y el destino te pone situaciones difíciles para enfrentar recuerda amigo de libra que solo Dios le da los retos o dificultades a quien lo puede solucionar y salir adelante así que tú eres uno de ellos solo relájate y deja que la vida ponga cada quien en su lugar.

Te llega la invitación de salir de viaje este fin de semana y te buscan familiares para festejar tu cumpleaños , tramites de pagos de tarjeta , te invitan a de padrino a una boda o bautizo , ten cuidado con lo que platicas trata de no meterte en chismes , tendrás un golpe de suerte el día 07 de octubre con los números 23,40 trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar la suerte , te hacen una fiesta sorpresa fin de semana recibes un regalo que no esperabas que te va gustar mucho , recuerda que el amor va llegar siempre en el momento indicado.

ESCORPIO

Fin de semana de mucha convivencia con tu familia y amigos van ser tres días de sentirte de lo mejor así a disfrutarlo, a los que están casados les vendrá un embarazo sorpresa que les va dar mucho gusto a los escorpiones solteros tendrán un amor apasionado pero fugaz en este fin de semana.

Trata de ya no estar molesto contigo mismo por no lograr los objetivos en tu vida profesional recuerda que siempre hay tiempo para empezar , te metes a un curso de idiomas o sistemas los sábados , te busca un amigo para invitarte este domingo a irte de día de campo , te viene un dinero extra por un premio en la lotería con los números 06,31 y tu color el amarillo y azul. Recuerda cambiar de perfume o fragancia para que tu energía renueve más rápido y nuca usar lo mismo siempre ser un poco más versátil y hacer más cambios en tu vida personal.

SAGITARIO

Viernes día de mucho trabajo y presiones de tus superiores, recuerda que vas a tener examen en tu escuela así trata de organizar más tu tiempo y no estar alterado y salir bien de todo problemas que se presenten en estos días recuerda que tu signo es fuego y eso lo hace tener muy poca paciencia , te llega una invitación para salir este sábado con un amor nuevo y muy compatible contigo.

Sigues con la dieta y piensa en hacerte una cirugía plástica hazlo eso te ayudar aumentar más tu autoestima , sabrás de un embarazo familiar, trata de ya no platicar tanto tus planes de vida porque te los van a tumbar con las envidias es mejor esperar que se realice, tendrás un golpe de suerte con los números 09,50 y tu color de la prosperidad el rojo trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

CAPRICORNIO

Fin de semana de relajación total para tu signo recuerda que tú eres muy perfeccionista en todo lo que realizas y esta semana que paso muy estresante así te mereces descansar y consentirte en lo que tu deseas , te invitan a salir de viaje con tus amigos y va ser rápido del mismo día. Haces cambios en tu casa y recamara recuerda que es muy importante mover los muebles y espejos de lugar para que la energía no se estanque.

En el amor seguirás de lo mejor con tu pareja y ya piensan en formalizar a los capricornio que están solteros van ser unos días de disfrutar conocer personas nuevas en tu vida del signo de aries o libra, recuerda administra más tu dinero y ahorra para que tengas un patrimonio, te busca una expareja para pedirte perdón, tus números de la suerte son 12,30 y tu color el naranja y azul

ACUARIO

Viernes día de resolver diferencias con tus compañeros de trabajo recuerda que a tu signo lo caracteriza el ser muy leal y sincero con sus amistades y no soporta la traición por eso decides ya solo tratar a tus compañeros de trabajo como lo que son solo compañeros no amigos. te invitan a una fiesta este viernes o festejas a un amigo.

Trata de seguir con la dieta y comer más sano para que no tengas problemas de sobrepeso recuerda que tu signo le da por engordar, te busca alguien del signo de Tauro o Libra para pedirte salir como pareja, te compras ropa para tu trabajo nuevo recuerda cambiar el perfume para renovar tu energía, tus números de la suerte son 15,70 tu color el rojo y gris, recuerda que no esperes lo que no va llegar tu salte a buscar tu éxito.

PISCIS

Fin de semana de muchas tareas pendientes y ponerte al día con tus asuntos personales recuerda que tu signo le gusta mucho la organización de sus cosas y estos días van ser el momento de hacerlo , vendes tu carro y decides cambiarlo por uno más reciente.

Te invitan a salir este sábado con tu pareja y familia , cuídate de dolores de cadera y pierna y trata de no caerte al momento de hacer ejercicio , te va llegar un dinero extra por lotería y van ser los números 08,21 y tu color de la prosperidad es el blanco y verde, en cuestiones amorosas a los que están con pareja van ser tres días de volverse enamorar y sentirse de lo mejor y a los piscis solteros seguirán así un tiempo solo conociendo personas pero nada de formalizar una relación , te compras ropa para un evento de tu trabajo, empiezas una rutina de ejercicio que te hará verte de lo mejor.

