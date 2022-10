VIDEO: Mhoni Vidente asegura que recibió un amenazante mensaje de Magda Rodríguez para Lucía Méndez desde el más allá

Mhoni Vidente dio a conocer en sus recientes predicciones haber soñado a la fallecida productora Magda Rodríguez y que le transmitió un escalofriante mensaje el cual debería ser entregado con prontitud a la actriz Lucía Méndez.

En diversas ocasiones la famosa pitonisa ya había declarado soñar con regularidad a la famosa productora de Televisa, quien murió entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2020: "Es la cuarta vez que la sueño, veo muy real a Magda Rodríguez, la veo a gusto, más tranquila, hablábamos en el sueño que estábamos haciendo un programa nuevo para Televisa", comentó la astróloga.

Mhoni aseguró que la mamá de Andrea Escalona le transmitió diversos mensajes para que los comunicara a sus respectivos destinatarios: "En el mismo sueño le dije: 'ya te moriste', que ya está con Dios y que debe descansar, y ella me dijo que sí, que ya está descansando y que se siente bien, pero me dio varios mensajes para varias personas del medio", comentó la vidente.

Magda envió mensajes para Lucía Méndez y su hija Andrea Escalona

Uno de los mensajes que le transmitió Magda a Mhoni iba dirigido a la actriz Lucía Méndez. "Me dijo: 'dile a Lucía Méndez que le mando decir que saque el diablo o el demonio que está en su departamento. Y me dice Magda: 'es que yo no lo alcancé a sacar, por eso me morí'", indicó la astróloga.

La pitonisa aseguró que en ese momento fue cuando entendió que Magda Rodríguez habría fallecido debido a algún tipo de brujería: "Entonces me doy cuenta que Magda Rodríguez murió por culpa de una brujería o un demonio que estaba muy cerca de ella y fallece el día 31 de octubre al día primero, el Día de Todos los Santos."

Andrea Escalona tiene tres meses y medio de embarazo. FOTO: Especial

La astróloga destacó que un segundo mensaje que le comunicó Magda en el sueño está dirigido su hija Andrea: "También me dijo; 'dile a Andreita (a Andrea Escalona) que no le ponga su nombre como yo a su bebé y que se va a embarazar siete meses después de nacida la bebé', es decir, casi inmediatamente se volverá a embarazar del mismo papá", destacó Mhoni vidente.

