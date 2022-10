Mhoni Vidente asegura que Coco Levy pisará la cárcel tras acusación de abuso sexual

Mhoni Vidente dio a conocer este miércoles que, luego que el productor Jorge "Coco" Levy fuera ayer vinculado a proceso por presunto abuso sexual, el hijo de Talina Fernández terminará pisando la cárcel.

La famosa pitonisa dio a conocer en sus predicciones semanales que el famoso productor será acusado "totalmente" y que lo ve tras las rejas: "Coco Levy está ya en proceso legal, que sí veo que lo van a acusar totalmente y veo que la carta de la justicia va a estar detrás de él y estará pisando la cárcel. Que ya hizo bien en cuestiones de ir a dar la cara", declaró en una transmisión en vivo.

Mhoni Vidente también lamentó que la "Dama del Buen Decir" y madre del productor, Talina Fernández, se encuentre viviendo este tipo de situaciones tan complejas: "Pobre de Talina Fernández de estar viviendo a esa edad tantas cosas tan escabrosas"; indicó la astróloga.

Vinculan a proceso a Coco Levy

En la audiencia celebrada este martes, el productor Jorge "Coco" Levy fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, luego de la demanda que interpuso en su contra la actriz Danna Ponce en junio pasado, a la que se sumaron más mujeres.

Coco Levy declaró que no tiene por qué pedir perdón si no ha hecho nada. FOTO: Especial

Sin embargo, el productor llevara el proceso en libertad, ya que no se encontraron suficientes elementos agravantes para mantener la pena privativa, explicó el abogado de Ponce, quien señaló que Levy tendrá que acudir a firmar quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de otras medidas complementarias.

Entre las medidas complementarias que se le impusieron se encuentra la prohibición de acercarse a la víctima, además de imponérsele un plazo de tres meses para la presentación de nuevas pruebas hasta llegar a una nueva audiencia.

"Estamos contentos por esto, pero no del todo, porque la juez quitó la agravante que consistía en la pena privativa de la libertad. Los hechos ocurrieron dentro de un centro de trabajo principalmente, y segunda, porque el señor Levy aprovechó los medios y circunstancias de su empleo para cometer este hecho, donde había cierta subordinación con la víctima", declaró el abogado de Danna Ponce.

Será hasta enero cuando la investigación se cierre y el Ministerio Público decida formular acusación o no. Por su parte, Coco Levy declaró que no va a pedir perdón por algo que no hizo: "Yo no creo que debería de pedir perdón porque yo no hice nada, que me pidan perdón a mí no es importante, ya he perdido demasiado".

