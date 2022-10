VIDEO | Dos mujeres se agarran a golpes por aparato en el gimnasio y se vuelven virales

Las personas desempeñan actividades físicas para mejorar su salud y aspecto físico y para ello recurren a parques o gimnasios en busca de sudar la gota gorda; sin embargo, parece que muchas de éstas llegan demasiado estresadas y terminan generando una batalla épica de la nada.

A través de las redes sociales circula un video del momento en que dos mujeres se dan con todo por ganar una máquina dentro de un gym. Aunque son pocos segundos de duración se puede apreciar el momento en que una de ellas comienza el pleito prácticamente de la nada.

¿Cómo comenzó la pelea?

En las imágenes se puede observar que un par de chicas se encuentran en una máquina para hacer pierna con sentadilla. Mientras una ocupa el aparato la otra espera su turno. Cuando le toca ejercitarse, se puede ver a una tercera mujer llegar y aventarla para ganarle el lugar.

Tras el reclamo y empujarse un par de veces, ambas se toman de los cabellos y comienza la riña hasta que aparecen otras dos usuarias del gimnasio para tratar de separarlas. Esto fue suficiente para que se viralizara en las redes sociales donde los internautas emitieron varios comentarios.

"Que horror, ir al gym es para olvidarse de los problemas, no a estar en medio de uno, que mal plan. Una debería haber esperado su turno, es obvio", "A mí se me hace que ya se traían ganas de agarrarse" y "La gordita de playera verde debe de ir a un psicólogo para ya no buscar pleito", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Hasta el momento se desconoce el nombre del gimnasio, el lugar y la fecha en la que ocurrieron los hechos.

SIGUE LEYENDO:

Coldplay suspende presentaciones en Brasil tras problema de salud de Chris Martin

VIDEO | ¿Richard Kruspe deja Rammstein para convertirse en taquero? Así se puso a despachar 5 de pastor con todo

FOTO | Dulce Soltero: con top de cuerpo y collar de estoperoles la joven sensación de OnlyFans fue al concierto de Rammstein