Le prohíben a una mamá asistir a los partidos de sus hijos por tener cuenta de OnlyFans

Autoridades deportivas le prohibieron a una madre de cuatro hijos ir a los juegos de sus hijos por abrir una cuenta de OnlyFans, pero ahora ella asegura que se ríe de eso, pues ha logrado juntar un millón de dólares. Se trata de la ex propietaria de un salón de belleza, Sara Blake Cheek, quien es la portada de una revista Playboy este mes y ha comenzado a incursionar en la locución.

La fanática del fútbol americano ha aparecido en ESPN y Fox Sports y ahora es presentadora de “The Coach JB Show with Sara Blake”. Luego de hacerse viral, aseguró que su éxito demuestra que las mujeres pueden llegar a conseguir grandes cosas gracias a OnlyFans.

Combina su cuenta de OnlyFans con su trabajo de locución. Foto: Especial.

Ha cumplido una meta

"Conseguir una portada de Playboy es algo con lo que sueñas. Dominar en la industria del deporte, siendo madre de cuatro hijos, creadora de OnlyFans y esposa, es literalmente algo que nadie ha podido hacer antes", aseguró en una entrevista que dio para el medio inglés Daily Star.

Se siente orgullosa de lo que ha logrado. Foto: Especial.

"Sigo diciendo que esto es sólo el principio. Me he mantenido como una de las mejores creadoras de OnlyFans y he ganado un millón de dólares. La percepción de que hacer OnlyFans te impedirá tener una carrera es un juicio anticuado hecho por las Karens y Steves del mundo”, agregó.

Al principio fue complicado

Sara vive en Florida con su marido y sus hijos, pero unirse a OnlyFans en junio de 2020, luego de no poder abrir su negocio, tuvo consecuencias, ya que le pidieron que se mantuviera alejada del equipo local donde sus hijos juegan al fútbol.

"El hecho de que me expulsaran de la liga de fútbol de mis hijos por hacer OnlyFans fue muy perjudicial porque somos una familia de fútbol. El entrenador de las animadoras exigió que no se me permitiera asistir a nada con mis hijos y que toda la comunicación fuera sólo a través de mi marido o mi hija, no podría animar".

Describió como "irónico" el hecho de que esté en la lista negra de los partidos de sus hijos mientras ayuda a otras mujeres glamurosas en la industria del deporte. Y aunque sigue siendo juzgada por otras madres, asegura que no le importa, pues ha podido cumplir sus sueños, como comprar recientemente una granja.

SIGUE LEYENDO...

Karely Ruiz paraliza la red con escotado disfraz de “Super Girl”: FOTO

Una modelo de OnlyFans fue detenida tras robarle un Corvette a un hombre en Jalisco