"Zeus te voy a extrañar": Ernesto llevó a su husky a una guardería canina y ahí lo mataron con tranquilizantes

Los usuarios de redes sociales se indignaron luego de que Ernesto Vivas dio a conocer que su perro “Zeus”, un husky siberiano, falleció presuntamente por negligencia de una clínica veterinaria y asilo de animales en la Ciudad de México, donde lo dejó luego de tener que salir a un viaje. Su amigo murió de un paro cardíaco después de que el personal del inmueble le administró un calmante hasta en tres ocasiones sin el consentimiento del dueño.

Vivas detalló a El Heraldo Digital que el viernes 21 llevó a “Zeus”, que tenía tan sólo cuatro años, al servicio de guardería, con la intención de que estuviera cuidado mientras él estaba fuera; confiaba en el lugar, puesto que no era la primera vez que contrataba ese servicio. El domingo no pudo volver a “Clínica Animal” por él por una situación que ocurrió en la carretera y el lunes a las 11:00 horas fue por su amigo, pero notó que algo andaba mal.

no era la primera vez que dejaba a "Zeus" en la clínica. Foto: Especial.

“Me dijeron que saldría el doctor, que esperara 20 minutos, pero hasta que los demás clientes que estaban en el local se fueron me atendieron, me pasaron a donde tenían a ‘Zeus’ y me dijeron que como estuvo muy ansioso y muy imperativo, le aplicaron los tranquilizantes”, contó.

Fue un acto negligente

Detalló que su husky siberiano estuvo en una jaula muy pequeña, además de que el medicamento se le suministró por primera vez el viernes y luego el resto al día siguiente, pero falleció el domingo cerca del mediodía. Aclaró que su can estaba sano y además “se supone que tienen personal calificado para quitarle la ansiedad a los caminos”.

Ernesto esperaba encontrarlo bien, quería pedirle perdón por haber tardado un día. Foto: Especial.

“Sólo me ‘explicó’ que estas cosas suceden, que es el ciclo de la vida y que le dio este un paro cardíaco… Supuestamente no me trataron de llamar porque el perro destruyó la hoja de ingresos, donde estaban mis datos… Yo no sabía cómo traérmelo, o sea, casi que me lo traigo en una bolsa cargando”, narró Ernesto.

Luego de eso, Ernesto tuvo que irse a su casa, pues el doctor encargado le dijo que llamarían a una empresa de cremaciones y que él tendría que regresar cuando los restos de “Zeus” fueran tratados para recogerlos.

Busca justicia para su amigo

Cuando volvió al establecimiento, ubicado en la calle Copal número 187, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, lo hizo acompañado de una patrulla. La clínica se hizo cargo de los gastos por cremación, no obstante, eso no es algo que le brinde tranquilidad. “Si me quieren dar una compensación, eso no me van a devolver a mí perro, era un miembro de la familia, era mi amigo”, expuso.

Buscará que se haga justicia por su pérdida. Foto: Especial.

Sin embargo, pese a lo lenta e ineficiente que es la justicia en nuestro país, planea meter una denuncia formal, para que a otras personas no les pase lo mismo, “quise llevarlo para que lo cuidaran, para no dejarlo solo… Ellos debían conocer las actitudes de cada raza y calmarlos sin medicamento, se supone que tienen personal calificado para poderlo sacar a pasearlos y no para que estén en una jaula encerrados”.

Ahora recuerda que las ocasiones anteriores recibió a “Zeus” muy sediento, pero atribuyó esto a la propia personalidad de su mascota, pero ahora cree que hubo malos cuidados desde un principio.

Parecía que estaban destinados a estar juntos

Que compartieran momentos juntos parecería algo del destino, pues “Zeus” nació un 25 de abril de 2018, el mismo día que él. Desde que llegó a su vida las cosas eran diferentes. Una amiga de él prácticamente se lo regaló, Ernesto sólo tuvo que dar dos costales de croquetas. Solía pasar tiempo con él, antes de irse a trabajar, cuando llegaba y en las noches.

Cumplían años el mismo día. Foto: Especial.

Recordó, con mucha tristeza, con la voz cortada y las lágrimas a punto de brotar, a su compañero como alguien juguetón, muy tranquilo, era muy niñero, tanto que él jugaba con los niños. “Si me hubieran hablado yo hubiera movido el cielo tierra y mar para llegar antes o que un familiar o un amigo fuera para sacarlo de ahí”, comentó. En sus redes sociales, donde también habló de esta situación escribió: "Zeus te voy a extrañar".

El maltrato y muerte animal en CDMX es un delito

Desafortunadamente el maltrato animal es un problema que no ha podido erradicarse del país, pero cada vez hay más herramientas legales para prevenir o castigar a quienes dañaron. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, 55% de las denuncias que reciben son de maltrato animal, pero la justicia pocas veces llega.

En el Código Penal de la CDMX se indica que las personas que causen cualquier tipo de lesiones a animales, tendrán una pena de seis a dos años de prisión y multas de 50 a 100 días. Pero, si las lesiones son graves, ponen en peligro la vida de la mascota o provocan la muerte, las sentencias pueden incrementarse de dos a cuatro años más, así como de 200 a 400 días de multa.

En agosto de este año, en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en El Heraldo media Group, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma comunicó que está en busca que se aprueben las siguientes penas en caso de maltrato:

2 años de prisión a quienes causen heridas

9 años de cárcel a quienes pongan en peligro la vida del animal

12 a quienes maten a un animal

18 años a quienes lo maten y se demuestre que hubo tortura

