Deberás poner todo de tu parte: 3 signos que se aburren fácilmente durante el sexo

En cualquier ámbito de la vida es fácil caer en la rutina, por lo que es importante ingeniárselas para romper con ella. En astrología, existen tres signos Géminis, Leo y Acuario, que se distinguen por aburrirse rápido de cualquier cosa que hacen en su día a día. Cuando se trata de sexo, ellos buscan la espontaneidad y la aventura.

Para ellos la novedad y la creatividad durante las relaciones sexuales son esenciales para encender la llama, de lo contrario se tornan apáticos y distantes en la cama.

Géminis

Las personas de este signo de aire tienden a ser muy volubles en todos los aspectos de su vida, para ellos caer en la monotonía es lo peor que les puede pasar, no la toleran. En la cama no soportarán que su compañero o compañera no sea divertida, espontánea e innovadora. Para los geminianos, la vida sexual es clave, así que quienes la compartan con ellos deberán ser muy creativos, ya que ellos siempre van tras lo nuevo y se adaptan fácilmente.

Los geminianos siempre van tras lo nuevo en el sexo. Foto: Especial

Leo

Para los leo no hay obstáculos que no se puedan vencer y si de sexo se trata, menos. Los de este signo zodiacal siempre irán tras la novedad, la adrenalina y la pasión al extremo en cada cosa que emprenda, y en el sexo no toleran la rutina, de hecho, esto los hará salir corriendo, por ello la pareja de un leo tendrá un gran trabajo que hacer, le tocará ser literalmente una "bestia" en la cama, pues para ellos las medias tintas no funcionan.

Los leo siempre buscarán experiencias intensas, sobre todo en el sexo. Foto: Especial

Acuario

Este es otro de los signos del zodiaco más exigentes en el sexo. Ellos suelen ser apasionados e intensos, por lo que no aguantan una pareja aburrida y monótona en la cama. Si no hay adrenalina o innovación, no hay placer. Siempre necesitará de una buena dosis de sensualidad. A ellos les encanta materializar sus fantasías sexuales y explorar cada parte de su cuerpo en compañía de la pareja.

