Cuatro mujeres que inspiran como líderes empresariales en México

Gladys y su hermana Regina son las creadoras de esta concept store multimarca, en donde bajo su curaduría encontramos piezas de marcas locales e internacionales. Platicamos con Gladys sobre sus inicios, “empezó hace nueve años por mi hermana, queríamos tener algún negocio, pero no sabíamos de qué, estábamos esperando la llamada del destino y llegó muy temprano porque ella tenía 16 y yo 19 años”, recordó la emprendedora. Todo fue por unos zapatos que les gustaron mucho y que no encontraban en nuestro país, “nos empezó a dar como esta frustración de decir por qué en México no hay marcas diferentes y decidimos traer esos zapatos. Regina en el recreo marcó a España para conseguir el contacto de la marca, nos dijeron que sí nos podían dar la licencia, pero que debíamos tener más marcas, ahí empezó nuestro viaje. Tuvimos una tienda antes, que fue nuestro fuck up plan, que todos los emprendedores llegamos a tener. Al año nos dimos cuenta de que éramos muy selectivas en nuestra visión, queríamos hacer las cosas distintas, entonces dijimos, ‘pues ya hagámoslo solas’, al principio nos dio miedo, pero nos aventamos y nació Stendhal Store hace siete años”.

Sobre el desafío de emprender en la industria de la moda, Gladys nos confesó: “Uno de los mayores retos ha sido mantenernos relevantes en la industria y que el negocio no solamente sea un tema creativo, sino que tenga utilidad. Entrar al mundo del emprendimiento es conocer un poquito de muchas áreas, aprender contabilidad, marketing, moda, e-commerce”.

Al hablar de su mejor consejo al emprender, Vega nos dijo, “Se necesita tener alma de emprendedor. No recomendaría, como a mucha gente le pasa, el no aventarse hasta que las cosas ‘estén perfectas’, porque nunca lo van a estar. Se darán conforme lo vaya necesitando tu empresa, lo que era Stendhal en un inicio no es para nada lo que es hoy”.

LILIANA OLIVARES - Fundadora y CEO Adulting

Liliana creó una asesoría financiera especializada en millennials y la generación Z por una experiencia personal, “mi sueño era ser actriz de teatro, entré a estudiar la licenciatura en Arte Dramático y a los 17 años me embaracé, dejé la carrera y empecé a buscar trabajo de lo que fuera”, recordó, “pasé cinco años de mi vida bastante irresponsable, sin ahorros, tarjetazo para todo, llegué a tener 14 tarjetas de crédito, y cuando cumplí 23 años empezaron a pasar sucesos en mi vida, primero un accidente de un amigo, meses después mi papá falleció repentinamente, y ese año estaba embarazada de mi segundo hijo, que ese sí fue planeado, y cuando él nació yo ya tenía una carga importante de deudas. Mi hijo nació con un problema en los pulmones, era un hospital privado y a la semana ya teníamos una deuda de miles de pesos, y para mí eso fue un antes y después en mi vida. ¿Dónde está todo el dinero que he ganado? Por muy poco que sea. Empecé a poner mi vida en orden, estaba terminando de estudiar Negocios Internacionales y empecé a crear la metodología que hoy conocemos como Adulting, ya a mis 25 años estaba comprando mi primer departamento y pagando mis deudas”.

Su mejor consejo para emprender es primero identificar si es lo que realmente quieres, “el emprendimiento no es para todos, y algo que a mí me ha servido mucho es enamorarte del objetivo de la empresa, no de la empresa, ésta puede quebrar”.

Y el peor error, “no tener los números claros, aventarse por la emoción, porque se nos ocurre esta idea millonaria, y no validarla con números, las posibilidades de que sea exitosa y rentable van a ser mucho menor”.

Para finalizar Liliana nos habló de la importancia de los ahorros, “la capacidad que te compra el dinero de tener paz mental es inigualable, ahorren y la vida les va a cambiar, es un acto de amor propio tener tus finanzas sanas".

MARIEL FERNÁNDEZ CELIS - Fundadora Sesen

Mariel es la creadora de esta compañía enfocada en belleza y bienestar a través del colágeno y que hasta el día de hoy sigue creciendo con nuevos productos, puntos de venta y experiencias. “Empecé hace casi 11 años, cuando me llegó el proyecto”, recordó. Sin duda, el empezar tan joven fue uno de sus grandes desafíos, “la edad fue una limitante bastante importante en ese momento, a lo mejor en el mundo de la marca, del posicionamiento y marketing no estaba tan raro que estuviera una mujer de 20 años, lo raro es que estuviera comprando máquinas para poner una planta industrial de suplementos alimenticios, que estuviera revisando certificaciones de Iso, temas de ese estilo. La primera vez que pedí cotizaciones para todas las máquinas de la planta no me mandaron ninguna, yo creo pensaron estaba jugando, tuve que pedirle a mi director financiero que los contactara él para que me las pudieran dar”.

Su mejor consejo al ahora de emprender es: “Que sean sumamente disciplinados y constantes. Ahora hay tanta información en todos lados, en redes sociales, en internet, y hay demasiada inmediatez, se nos olvida que las cosas buenas llevan trabajo detrás, eso no quiere decir que tenga que haber un sacrificio, pero sí un esfuerzo”.

Sobre si alguna vez ha dudado de si lo lograría nos confesó que sí, “mil veces, creo que es algo con lo que tienes que aprender a vivir, a veces volteo atrás y digo, ‘¿cómo hice esto?, ¿cómo he llegado hasta aquí?’, y me vuelve a entrar este síndrome del impostor, de 'a lo mejor tuve suerte'”. Y al hablar del miedo de enfrentar retos Mariel nos dijo, “el miedo se va volviendo conocido, hasta cierto punto un poco adictivo, ir superando y subiendo escalones, el saber que tienes miedo es una señal de que sigues avanzando y creciendo, para mí es una señal de que todavía hay algo más grande que me da miedo crear o a lo que tengo que saltar, se me hace motivante”.

BELÉN LIMÓN - Fundadora Fashion & Beauty Workers

Hay veces en que la vida te va llevando a lograr sueños como fue el caso de Belén al crear una empresa de influencer marketing, producción y eventos. “Se formó hace casi cinco años, estaba en un trabajo que me gustaba mucho, pero no me gustaba el lugar y decidí renunciar. Ahí me dicen que me quede proyectos de forma freelance y en ese momento me conectaron con una marca gigante, le gustó mi proyecto y me contrató todo un año. Así surgió, todo se acomodo para emprender”.

El financiamiento no es algo sencillo, por lo que ha sido de sus mayores retos, “cómo hacer para que no te quedes sin flujo de dinero para financiar proyectos, para pagos, sueldos, planear el plazo en que te pagan las empresas”.

Al hablar sobre esta nueva sonoridad en mujeres líderes de empresas, Belén nos comentó: “Es clave, creo que a veces el emprendimiento es muy solo, me pasó que estaba en un mes muy desafiante y di con un podcast de una emprendedora de Guadalajara que se llama Marisa Lazo, y escuché su historia, es muy parecida a la mía. Ella empezó como yo, desde cero, sin socios, sin ahorros, sin financiamientos y fue creciendo, y creciendo, y dije claro, en este universo hay más personas como yo, y el hecho de que las redes sociales te los acerquen es muy valioso”. Belén tiene un podcast sobre belleza, Hello beauty!, y en donde también le llegan muchas dudas sobre emprender, a lo que le preguntamos su mejor consejo, “uno, que siempre escuches a tu empresa por qué es la que te guía por dónde. Dos, la autenticidad, que hagas las cosas a tu manera, ha sido mi mayor aprendizaje, me pasó en algún momento que antes de la pandemia habíamos construido una marca, iba muy bien y nos corrieron, nos dijeron, ‘la verdad son muy digitales, quiero una agencia más tradicional’. Viene la pandemia, la marca desapareció. Sí me hizo dudar mucho y ahora que lo veo, digo ‘no, ese es nuestro valor'”.

