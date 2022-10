Así es cómo una joven de 21 años costea su extravagante estilo de vida, sólo trabaja 3 horas al día

Una mujer se volvió viral por revelar cómo logra tener un salario altísimo para pagar su extravagante estilo de vida, trabajando sólo tres horas al día. Se trata de Ange Eb, quien desde los 16 años emprendió una fábrica de bálsamos labiales, vendía su ropa usada y hacía pasteles y ahora, esta joven de 21 años se gana la vida como “dropshipper” a tiempo completo.

El dropshipping es un método en el que una persona o empresa acepta pedidos de clientes sin tener ningún producto a mano, pero actúa como intermediario y compra su inventario a un tercero para satisfacer sus pedidos. En la actualidad es un método muy utilizado en todo el mundo.

Ayuda a su familia con el dinero que ingresa. Foto: Especial.

Tiene la vida de sus sueños

Eb aseguró que sólo tres horas al día y que con eso ha sido suficiente para poder ayudar a los familiares que tiene en Camerún. Sin embargo, mencionó que llegar a este punto no es casualidad, pues desde los 16 años ha trabajado duro y recordó que cuando comenzó a vender ropa consiguió 900 dólares en su primer mes.

Ha podido viajar a muchos lugares. Foto: Especial.

Refirió que descubrió el dropshipping después de ver un vídeo sobre él en YouTube y lleva un año con esta práctica, "promociono productos de moda en China y los revendo en mi propio sitio web. Aprendí a hacer marketing y publicidad por mi cuenta… A veces puede ser difícil, ya que siempre hay que encontrar productos para vender, pero me encanta. Gané dinero sin necesidad de salir de casa, no me lo podía creer".

Trabaja desde donde quiere

Eb incluso contrató a su propia madre para que la ayudara con su nuevo negocio. Además, tiene la flexibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo siempre que tenga una computadora y WiFi.

Compra los productos sólo cuando ya sabe que alguien los quiere. Foto: Especial.

"El mejor lugar desde el que he trabajado ha sido Bali. Respondía a los correos electrónicos con unas vistas impresionantes del océano; fue toda una experiencia", recordó. Ha podido viajar a lugares que nunca había podido con su nueva forma de vida, como Miami, Los Ángeles, París, Londres y Milán, según recogió el diario Inglés Daily Star.

"Diría que soy adicta a ganar dinero…Cuando trabajas por cuenta ajena siempre recibes el mismo sueldo, pero cuando trabajas por cuenta propia, todo son beneficios, así que te vuelves adicta y ganas más dinero, por lo que trabajas mucho más. Quieres trabajar todo el día porque el dinero es tuyo", concluyó.

