Sopa Maruchan causaría grave enfermedad, Profeco alerta "daño instantáneo" a tu salud

Las sopas instantáneas son muy populares en el mercado y entre el gusto de miles de mexicanos, quienes recurren a este "alimento" por su bajo costo y además es muy fácil de "preparar" porque sólo necesitas agregar agua caliente y esperar a que la pasta agarre cuerpo y está lista para comer. Este producto ha ganado tanta popularidad que cada día hay más variantes, pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es para mi salud?, lo mismo que los alimentos embutidos como salchichas y jamón.

La mayoría de estas sopas están hechas con harina, adicionan potenciadores de sabor (Glutamato Monosódico) aceites vegetales o grasas animales, algunas tienen ambas, derivados de soya, extracto de levadura, azúcares, sal, antoixidantes sintéticos, conservadores y colorantes, y algunas de ellas más de 30 ingredientes por lo que resultan difíciles de digerir, según el doctor Braden Kui, del general de Massachussetss la razón es su forma de fideos tipo ramen y la manera en que se procesa la harina con que están hechos, así como por el alto nivel de grasa y humedad. Un dato alarmante que dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es que México es el segundo país de Latinoamérica que más consume sopas instantáneas.

Tienen muchos ingredientes sintéticos. Foto: Profeco

Las sopas instantáneas causarían una grave enfermedad

Si consumes sopas tipo Maruchan en exceso puedes desarrollar enfermedades crónico degenerativas como diabetes, obesidad e hipertensión, derivadas de una mala alimentación, además estas sopas instantáneas son elaboradas con altas cantidades de sodio, un indicador de que son comida poco saludable. Además el sodio proviene de la sal adicionada que contiene otros ingredientes como glutamato, inosiato y guanilato de sodio que funcionan como potenciadores de sabor, lo que hace que sea adictivo al paladar.

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos dice que el Glutamato Monosódico es considerado como seguro, sin embargo el Comité Mixto FAO lo ha declarado inocuo en una dieta diaria admisible. Lo que quiere decir que expertos no han encontrado reacciones consistentes ligadas con este aditivo alimenticio, pero hay quienes afirman que sí podría causar síntomas como:

Dolor de cabeza

Sofocación

Taquicardia

Sensación de presión en la cara

Debilidad

Dolor de pecho

Sudoración

Dificultad para respirar

Adormecimiento de la boca

Su empaque de unicel es dañino si se caliente en microondas. Foto: Profeco

Mientras que otros estudios afirman que hay demostraciones que interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad,

provocando voracidad en el individuo, contribuyendo así a la obesidad, además de provocar cierta toxicidad a nivel

neuronal y hepático. De modo que no es bueno para tu salud consumir estos alimentos, más bien se recomienda tener una dieta balanceada que incluya frutas, verduras, vegetales, huevo y carne.

Detecta cuáles sopas instantáneas contienen más sodio. Foto: Profeco

Todas las sopas instantáneas son malas para la salud

La Profeco analizó 33 marcas de sopas instantáneas en presentaciones de vasito, sobre y tazón, de marcas como Maruchan, J Basket, Knorr pollo, Nissin cup noodles, Udon, Kraft y en todas se encontró que usan saborizantes, no tienen vegetales ni proteínas cárnicas y en sus empaques no detallan la aportación calórica que tiene cada una de ellas, y en promedio tienen 292 calorías por empaque.

En resumen estas sopas instantáneas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo. Las sopas elaboradas por ti son más nutritivas por los ingredientes que adiciones como vegetales, cereales, crema o leche. Recuerda que no hay mejor sopa que la hecha en casa, según Profeco.

Maruchan es la marca peor calificada por la Profeco. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Queso panela corriente: 3 marcas que son un riesgo a la salud, revela Profeco

Huevo: ¿el rojo es mejor que el blanco? Profeco revela las mejores marcas con Omega 3

Yogures que engordan: 5 marcas que tienen más azúcar que una Coca Cola

Café "pirata": 5 marcas que más hacen daño, según Profeco